Советская актриса и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина сделала скандальное заявление об Украине

По ее словам, Крым достался РФ "законным" путем и Россия является страной, которая не желает войны.

"Я знаю людей, которые вообще не поддерживают политику президента Путина, но я ее поддерживаю полностью. Крым – это наша земля. Я не понимаю Андрея Макаревича, его радости, потому что он говорит, что мы – узурпаторы. Я не знаю, чем он может гордиться в своем творчестве, мы гордимся тем, что, будучи на гастролях в Европе, мы говорили, что Россия это страна, в которой не хотят войны", - отметила актриса.

Кроме того, она пошла дальше и назвала Ярослава Мудрого русским князем.



“Жаль, что прерывается родственная связь славянских племен. У нас, кроме общей религии, близкие языки. Культура Киевской Руси переплелась с Московской Русью – это все едино. Я не могу сказать, что Ярослав Мудрый – русский князь? Он – русский, но жил-то он в Киеве. Гоголя мы же не можем распилить на две части между украинцами и россиянами. Он русский и украинский. И что тут плохого?", - не понимает Поргина.

А вот российский режиссер Карен Шахназаров считает, что причиной конфликта между Украиной и РФ послужила отмена Верховной Радой закона о русском языке как региональном языке Донбасса.

"С чего началось все? С чего пять лет все тысячи людей убиты? С того, что Рада в 2014 году отменила закон о региональном русском языке. Из-за этого развалили страну, десятки тысяч убиты, потеряли области целые!", - уверен режиссер.

Напомним, Жириновский опозорили из-за слов об Украине, ему уже пора на кладбище.

Как писала Politeka, выпущенная в сторону РФ ракета прорвет ярость Путина.

Также Politeka писала, что на Крымском мосту появилось то, чего больше всего боялся Путин.