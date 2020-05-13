Украинский певец Александр "Фоззи" Сидоренко рассказал, какой видит ситуацию в стране

По его мнению, вероятно, где-то на небе к украинцам очень хорошо относятся. Это чудо, что страна сумела выжить после нападения российских войск.

Такое мнение он высказал в YouTube-передаче "Зе Интервьюер" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Довольным быть невозможно. Это не в человеческой природе, и не в природе украинца быть довольным. Но на данном этапе, имея какую-то информацию с войны, можно считать, это чудо, что Украина устояла на Донбассе. Я верю, что там на небе кто-то хорошо относится к украинцам", - ответил он на вопрос интервьюера о ситуации в стране и указал на небо.

При этом музыкант подчеркнул, что сейчас ситуация в стране не худшая из тех, которые могли бы сложиться.

"Сейчас в стране не худший вариант, потому что были разные сценарии. Конечно, человек жаждет абсолюта. Хочется, чтоб коррупция исчезла. Но это невозможно, она существует практически везде", - добавил он.

Также ранее сообщалось, что лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) сделал заявление о войне на Донбассе.По его мнению, у украинского народа есть характер для зачистки врага, как внешнего, так и внутреннего, остается лишь перейти к действиям.

"Любая война абсурдна, но когда твари со стволами приходят к тебе в дом, их нужно уничтожить. Даже если кто-то из них пробрался в Верховную Раду и прикрывается депутатской корочкой. Характер на зачистку страны от врага и внешнего, и внутреннего у нас есть — надо делать!" - заявил музыкант.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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