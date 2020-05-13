«Народ любит теории заговоров – отсюда и множество спекуляций на тему коронавируса», – считает Максим Криппа, владелец ивент-агентства для VIP-клиентов «Три Н». Несмотря на склонность к нейтральному мнению о пандемии, бизнесмен уверен: еще многое предстоит узнать. Поэтому он охотно согласился поучаствовать в обсуждении COVID-19, карантина и его последствий с еще двумя предпринимателями.

Три радикально различающихся мнения относительно ситуации. Три успешных человека. Третий месяц пандемии. Найдут ли они ответ на главный вопрос: чем все закончится? Давайте разберемся, какой отпечаток происходящее оставит на биографиях граждан и стране.

Респонденты:

Криппа Максим Владимирович – владелец агентства «Три Н»

Суслов Владимир Константинович – аналитик компании Evoplay

Юдин Валерий Петрович – собственник юридической фирмы «Юдин и партнеры»

Строгий карантин – оправданная мера: мнение аналитика Evoplay

Владимир Суслов: Я полностью поддерживаю серьезное отношение мировых властей к пандемии. Закрытие границ, ограничение или прекращение работы общественного транспорта, запрет пребывания на улице без крайней необходимости – грамотные меры. Человеческие жизни важнее экономики. Скандалы людей по этому поводу можно объяснить банальным непониманием ситуации. Мне повезло, что в Evoplay – сознательные сотрудники и ответственный владелец. Мы подготовились к карантину еще до его официального введения.

Относиться к происходящему несерьезно – ошибка, последствия которой видны в Италии. Там первые два случая зафиксировали 31 января, но карантин ввели лишь 22 февраля. За время бездействия вирус распространился по всей стране – из-за длительного (до трех недель) инкубационного периода диагностировать COVID-19 сразу не получается, но при этом передается болезнь быстро.

Криппа Максим Владимирович: Поддерживаю мысль Владимира. Беспечность, отсутствие критического мышления и самопомощи дали соответствующий результат. На данный момент в Италии более 213 000 зараженных и почти 30 000 смертей. Там вирусный вулкан рванул сильнее всего. Сейчас страна находится на третьем месте по количеству больных. Однако трагичность ситуации заключается не только в легкомысленности людей – там большой процент населения составляют пожилые люди, наиболее подверженные осложнениям.

Владимир Суслов: Дополню слова Максима Криппы примером кардинально отличающегося подхода. В Китае сразу ввели серьезнейшие меры. За нарушение правил карантина предусмотрена криминальная ответственность. Отказываетесь от госпитализации? Выходите на улицу? Понесете наказание – вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. Жестко, однако эффективно – об этом говорит число выздоровевших. Посмотрите фото и видео – в Поднебесной реально пустые улицы.

Но даже немного тоталитарных и скандальных ограничений достаточно, чтобы минимизировать потери среди населения. Например, такие приняли в Украине. Какими бы спорными ни были некоторые решения наших властей, в целом я считаю их верными.

Максим Криппа: Да, меры правильные, но частично. Правда, людям трудно принять подобное. Ситуация беспрецедентная. В 2020 году человечество словно в казино выиграло, только в плохом смысле. Но такова наша натура – пока гром не грянет, никто не перекрестится. Вот и громыхнуло – сначала в Китае, потом в Италии, затем в США. Поэтому сейчас, когда идет третий месяц изоляции, все больше людей понимают и принимают необходимость серьезных мер. Но при этом остаются те, кому все равно наплевать – маргиналы. На них и рассчитаны крупные штрафы за несоблюдение карантина.

«Все больше людей понимают и принимают необходимость серьезных мер», - Максим Криппа

Биологическое оружие, заговор властей и закрытые казино Вегаса: теории заговоров

Валерий Юдин: Я на 98% уверен, что вирус создали. Причем версия случайной утечки из Института вирусологии в Ухане может оказаться прикрытием для чего-то большего. Давайте разберем три основных варианта.

Утечка из лаборатории

Уханьский институт вирусологии находится неподалеку от местного рынка. Именно там произошел первый случай заражения, якобы от летучей мыши. Но не кажется ли вам, что совпадение довольно странное? Там проводят исследования вирусов 4 уровня опасности. То есть патогенов, поражающих и людей, и животных. Лабораторию несколько раз уличали в серьезных нарушениях правил безопасности. Это словно действующий вулкан посреди густонаселенного поселка. К тому же расшифровка ДНК коронавируса показала: он сделан человеком. Подтверждено французским вирусологом Люком Монтанье – лауреатом Нобелевской премии.

Смена власти в мировых масштабах

Вся власть мира и так находится в руках нескольких влиятельных человек. Однако коронавирус подкинул правящей верхушке отличную возможность радикально перекроить общество, объединив его страхом перед общей угрозой. Из этого вытекают серьезнейшие скандальные ограничения прав и свобод по всему миру. Мы видим приход диктаторства, о котором молят напуганные люди. Гениальный способ сломить человечество, посадить в клетку и взять под максимальный контроль.

Принятия закона о земле

Этот вариант локальный, однако наиболее серьезный для жителей Украины. Наши политики тоже использовали пандемию в свою пользу. Пока народ сидел дома, подписали скандальный закон о земле. Именно его принятие было главным условием получения кредита от МВФ (размер составит $8 млрд). Но действительно ли одни лишь деньги стали причиной отдачи территории страны зарубежным агрохолдингам? Чувствуется рука Джорджа Сороса, фонды которого серьезно влияют на людей в Раде.

Максим Криппа: Валерий, а о закрытии казино в Лас-Вегасе слышали? Такого не случалось с 1963 года, когда все на день закрылось из-за убийства Кеннеди. Это серьезный удар по экономике США. Ежемесячная потеря от неработающих гемблинговых заведений составляет $4,7 млрд. А за все время карантина бюджет недополучит $43 млрд. Некоторые считают происходящее в Неваде тайным перераспределением гемблингового рынка. Интересует ваше мнение.

Валерий Юдин: Возможно и такое. Каждый использует ситуацию для личной выгоды, чтобы провернуть давно готовившиеся схемы. Но я не переживал бы насчет собственников гемблинговых бизнесов. Эта прибыльная махина никуда не денется. Даже новому режиму понадобится способ воровать у людей деньги, маскируя все под развлечение.

Больше вулкан страха, чем реальная опасность: позиция Максима Криппы

Максим Криппа: В достоверности вируса и его угрозе человеческим жизням можно не сомневаться. Людям следует успокоиться и принять ситуацию. Единственное, что мы можем сделать для ее изменения – вести себя сознательно, следовать рекомендациям ВОЗ, не вестись на провокации мошенников и аферистов. В Сети много обмана – внимательно выбирайте, каким новостным ресурсам верить.

Однако популярность теорий заговора могу понять. Люди обожают додумывать – это исходит от надежды на существование в мире чего-то большего, скрытого за ежедневной серостью и заурядностью. Но в том, что ситуацией с вирусом сразу же воспользовались определенные люди – уверен на 100%. Контроль граждан, введенный в некоторых странах, доходит до абсурда – передвижение населения контролируют разные вариации трекеров. А с помощью СМИ такие «нововведения» преподносятся как исключительная забота о жителях страны.

«В том, что ситуацией с вирусом сразу же воспользовались определенные люди – уверен на 100%», - Максим Криппа

Максим Криппа: Реальный экономический ущерб – более насущная проблема, чем заговоры. От 5 до 25 млн человек потеряют работу, многие малые бизнесы не переживут убытков. Особенно тяжелыми последствия окажутся в странах, где помощь от правительства – минимальная или вообще отсутствует. Остается только заниматься самопомощью и поддерживать друг друга. К примеру, агентство «Три Н» подготовилось к карантину и его негативному влиянию на финансы: перешло на удаленку, заморозило заказы. В общем, включило режим энергосбережения. По возможности я помогаю знакомым предпринимателям, которым досталось сильнее.

Владимир Суслов: Верно. Еще во время эскалации ситуации в Китае, когда COVID-19 не вырвался за пределы страны, я проконсультировался с вирусологом. Тот сказал, что дело серьезное – и через пару месяцев вспышка охватит весь мир. Собственник Evoplay решил перейти на дистанционный формат работы. Большинство сотрудников сейчас трудятся на дому. Компания сыграла на опережение – это и помогло нам избежать серьезных убытков. Увы, немногие поступили так предусмотрительно.

«Стоит мыслить критично, однако не нужно терять позитив», - Максим Криппа

Максим Криппа: Подытожу все вышесказанное словами Тараса Шевченко: «Борітеся – поборете». Стоит мыслить критично, однако не нужно терять позитив. Практикуйте самопомощь. Ситуация рано или поздно нормализуется, жизнь войдет в относительно прежнее русло – только с некоторыми дополнительными правилами вроде масочного режима и социальной дистанции. А какие-либо глобальные заговоры, даже если они не являются плодом больного воображения, вряд ли сильно повлияют на биографии обычных граждан.