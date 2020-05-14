Пандемія коронавірусу, яка на тривалий час занурила і Україну і весь світ у карантинну сплячку, трішки підкорегувала, але не завадила традиційній підготовці до літнього сезону роботи дитячих таборів. Про це розповів голова всеукраїнської громадської організації «Юнацький Корпус» Дмитро Дорошенко.

«Ми змушені були на місяць перенести навчальні тренінги для виховників (вихователів) нашої структури, також до певної міри були внесені корективи у розклад таборових змін. Проте за великим рахунком сезон дитячого відпочинку у таборах Юнацького Корпусу відбудеться за розкладом. Ми знову готові прийняти тисячі гостей з усієї України», - сказав Дорошенко.

Голова Юнацького Корпусу нагадав, що табори цієї структури для дітей та юнаків знаходяться у Києві, Чернігові, Черкасах, Запоріжжі, Харкові та на Закарпатті.

«Наша головна мета - зацікавити дітей у самостійності, активному способі життя та постійному розвитку. Навчити їх поваги до свого оточення та сформувати їх як особистостей в дусі української національної ідентичності. На жаль, сучасна система виховання в Україні немає системності, дуже часто діти позбавлені уваги, вчасної поради та підтримки – як вдома, так і в школі. Наша організація будується на принципах постійного контакту та взаємоповаги з нашими гостями – ми продовжуємо спілкування та підтримуємо контакт з дітьми і після закінчення їхнього перебування у нас. Близько 40% тих, хто одного разу завітав до наших таборів, повертаються знову на наступні зміни. Деякі з наших підопідчних навіть продовжують співпрацю з нами як вихователі, коли підростають», - розповів голова ЮК.

Юнацький Корпус почав свою роботу у 2015 році. Вже протягом 5 років спеціалісти Юнкорпусу впроваджують та успішно реалізовують по всій Україні абсолютно нову систему національно-патріотичного виховання, що спирається на досвід фахових педагогів щодо роботи з дітьми, а також учасників АТО, волонтерів і громадських діячів.

В основі методики Юнацького Корпусу – концепція самовиховання, за якою зростали всі європейські покоління. В таборах ЮК дітей навчають дисциплінованості, самоорганізації, відповідальності та згуртованості.

Дізнатися більше про Юнацький Корпус можна на офіційному сайті (youngcorpus.com) та сторінках організації в соціальних мережах.