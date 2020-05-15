В торговых центрах гораздо безопаснее совершать покупки в условиях карантина, чем в маленьких магазинах. Об этом заявила коммерческий директор Dragon Capital Property Management Наталья Кравец, комментируя решение киевской власти не разрешать работу ТРЦ.



«Логично было бы, наоборот, открыть большие торговые центры. Потому что в больших торговых центрах по сравнению с маленькими магазинами можно гораздо более безопасно с точки зрения заражения обеспечить условия покупки. Потому что, помимо контроля температуры на входе в торговые центры, ты можешь осуществлять вентиляцию воздуха, так как в больших торговых центрах установлены системы вентиляции и кондиционирования с подачей свежего воздуха в четырехкратном воздухообмене», - рассказала Кравец.



По ее словам, во всех торговых центрах легко контролировать количество людей на квадратный метр, потому что есть система подсчета посетителей, а также соблюдение покупателями масочного режима, кроме того в ТРЦ осуществляется профессиональный клининг.



«В торговых центрах у нас есть профессиональный клининг, мы осуществляем с самого начала карантина, так как у нас работают продуктовые магазины и аптеки, ежечасную уборку и дезинфицирование всех поверхностей, ручек и т.д. То есть, это гораздо проще сделать, чем в маленьких помещениях. Плюс у нас, конечно же, масочный режим. И так как у нас усиленная охрана во всех торговых центрах, то это легче проконтролировать, чем в маленьких магазинах», - сказала Кравец.



Она также подчеркнула, что в ТРЦ арендуют торговые площади преимущественно представители малого и среднего бизнеса, которые дают работу свыше 450 тысячам человек.



«Среди наших арендаторов более 90% - это малый и средний бизнес, из них 50 – это малый бизнес. Вообще в сфере торговой недвижимости работает почти 3% от работающего населения Украины, то есть, более 450 тысяч рабочих мест мы предоставляем», - сообщила Кравец.



Напомним, с 11 мая правительство сняло ряд ограничений, связанных с карантином, в частности разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах, в том числе на территории крупных торгово-развлекательных центров, однако в Киеве по решению местной власти ТРЦ будут открыты только во время следующего этапа ослабления карантина.