«Пам’ять Нації» – це Всеукраїнська кампанія, що стартувала у 2016 р. Початково – це була ініціатива Андрія Білецького першого командира полку «Азов» та його ветеранів з вшанування полеглих героїв російсько-української війни.

У подальшому патронат над організацією взяв Цивільний Корпус «Азов», а потім і «Національний Корпус». Організацію очолив екскерівник прес-служби полку «Азов» історик Олександр Алфьоров, його заступником став історик Віталій Гедз.

За час існування Організації активісти встановили понад 40 кам’яних хрестів у різних містах України. Водночас проводилась робота виставково-експозиційного характеру. Так було проведено виставку «Святослав Хоробрий: Дух Епохи» в музеї «Золоті Ворота» (Київ) та «Ukrania militarica» в Золочівському замку. В рамках проекту до Національного історичного музею України було передано врятовану з фронту «Половецьку бабу» ХІ ст.

Влітку 2018 р. членами кампанії «Пам’ять Нації» було проведено історичну експедицію «Полковими містами Гетьманщини». Під час якої було організовано лекторії, виставки й презентації.

Другий рік кампанія «Пам’ять Нації» займається виданням книжок, проведенням лекторіїв, кінопоказів, організацією круглих столів та міжнародних конференцій. Зокрема популярним напрямком є виїзні лекції-презентації, що пройшли в усіх областях України.

Крім того «Пам’ять Нації» підтримує громадські ініціативи з захисту історичних пам’яток та виступає співорганізатором акцій спрямованих на вшанування минулого та плекання майбутнього. Зокрема з червня 2018 р. тісно співпрацює з проєктом «НепрOSTі листи». Разом провели уже понад 30 заходів зі вручення листів остарбайтерів.