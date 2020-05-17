Юмористы из студии "Квартал 95" едко высмеяли президента Владимира Зеленского после повторной блокировки российских соцсетей

Как сообщает Politeka.net, актеры обсудили решение главы государства в эфире программы "Чисто News" от 16 мая (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Накануне Владимир Зеленский продлил запрет на доступ к российским ресурсам в Украине, включая популярные соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", хотя раньше был против таких мер. Артисты назвали неожиданную причину, почему президент изменил свое мнение.

"Возможно, президент просто забыл свой пароль от "Одноклассников", - с иронией предположил Степан Казанин.

Его коллега Ирина Сопонару в шутку рассказала, как украинцы наловчились использовать запрет с своих интересах:

"Узнав эту новость, активисты уже начали сбор денег, чтобы вместо вывесок на ресторане "Велюр" и гипермаркете Эпицентр повесить "Одноклассники" и "ВКонтакте", потому что это единственный шанс заблокировать их работу во время карантина".

Как заявил Степан Казанин, решение Владимира Зеленского оценил его предшественник Петр Порошенко, который в 2017 году впервые распорядился заблокировать доступ к российским ресурсам.

"Петр Порошенко похвалил это решение президента. Другими словами, Петр Алексеевич поставил Зеленскому пятерочку", - отметил Казанин.

Напомним, Зеленский запугал украинцев апокалипсисом, если откроют метро: "Давайте продолжим...".

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