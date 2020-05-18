Запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, который должен был состояться 1 мая, перенесли на 1 июня

В Киевской области уже установили 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ), и еще 20 камер в самой в столице. Кроме того, до 1 июня будет установлено 5 КАФов во Львовской области. В целом, до конца года 220 таких комплексов смонтируют по всей стране. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук-страницу Государственного агентства инфраструктурных проектов.

В сообщении говорится, что программное обеспечение, а также все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест - готово к началу работы.

На первом этапе система будет фиксировать факт превышения скорости. Позднее список нарушений пополнится проездом на "красный свет" и ездой по полосе, отведенной для общественного транспорта.

Нарушители будут получать так называемые "письма счастья". В частности, если КАФ зафиксирует превышение скорости, то владельца авто установят по номерам и отправят ему уведомление с временем и местом нарушения ПДД, а также кодом, по которому он сможет посмотреть в Сети момент нарушения. Штраф составляет 255 гривен.

В случае, когда окажется, что собственник машины "дал покататься другу" и за рулем был не он, то человек может обратиться непосредственно к нарушителю и попросить его заплатить штраф. В таком случае админпротокол будет составляться на лицо, которое было за рулем.

Ранее мы сообщали, по словам замминистра МВД Антона Геращенко, система должна помочь сократить количество ДТП и жертв. В настоящее время в Украине дорожно-транспортные происшествия забирают около 3300 жизней в год, травмы получают приблизительно 30 тысяч, при этом инвалидами остаются порядка шести тысяч человек.

Кроме того мы писали, что касается штрафов, то украинцев обрадовали отменой таковых за просрочку кредитов.

Согласно новым нормам, которые действуют во время карантина и еще месяц после его завершения, если заемщик просрочил плату, то не обязан платить неустойку, штраф и пеню за такую просрочку.

Следует помнить, что новые правила касаются только штрафа - что касается кредита или процентов по нему - то рано или поздно человеку все равно придется выплатить, ведь карантин в любом случае завершится.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

Также Politeka писала, что украинских водителей ждут новые штрафы: появилось официальное заявление, что «по всей стране...»