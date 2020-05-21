Виктор Медведчук и Оксана Марченко закупили и передали очередную партию помощи для 20 больниц по всей Украине

Семья меценатов за собственные средства приобрела медицинскую технику и жизненно необходимые средства защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией, наличие которых в больницах не обеспечило государство, передает "112".

Сегодня в Украине коронавирусной инфекцией заболело более 4 тысяч медиков – это составляет более 20% от всех заболевших. В условиях, когда власти не обеспечили защиту медработников, семья Марченко - Медведчука просто не могла остаться в стороне.

Ежедневно Благотворительный фонд Оксаны Марченко получает сотни писем с просьбой о помощи. Вот лишь некоторые из них:

"Запасів засобів індивідуального захисту наших медичних працівників категорично не вистачає..."

"Фінансування закупівлі на 2020-й не передбачено, і загалом останні 5-6 років - убожіємо... Лікувати вкрай тяжкохворих святою водою і молитвою неможливо, особливо коли вони потребують інтенсивної терапії і кардіореанімаційних заходів..."

"Нинішнім урядом було внесено зміни до бюджету... На ремонт лікарні, облаштування, медичний інвентар та обладнання немає коштів. Ми неодноразово звертались до народного депутата Верховної Ради з нашого округу, бізнес-структур, але поки допомоги не отримали ні від кого..."

"Просимо, за можливості, надати допомогу..."

"У зв'язку з критичною ситуацією - допоможіть..."

"Короновірусна інфекція збільшує присутність, а бюджетне забезпечення далеке від ідеального..."

"Просимо у зв'язку з обмеженням фінансування надати допомогу для захисту персоналу…"

"Як заклад першої хвилі звертаємося по допомогу..."

"Медичний персонал готовий працювати, але за належних умов. Тепер склалася негативна ситуація через відсутність засобів індивідуального захисту лікарів…"

"Питання забезпечення нашого закладу протягом довгого часу залишається недостатнім або зовсім невирішеним..."

"Колектив звертається з проханням…"

"Немає можливості захистити співробітників засобами індивідуального захисту…"

"Это отрывки из сотен писем. Это крик о помощи нашей медицины! Это крик о помощи тех, кто спасает сотни тысяч жизней ежедневно! Это же украинцы, люди - это самый ценный ресурс любой страны", - говорит Оксана Марченко.

Виктор Медведчук и Оксана Марченко не первый месяц помогают украинцам в борьбе против коронавирусной инфекции.

Так, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали ряду больниц Украины дезинфицирующие средства, перчатки, респираторы, медицинскую технику и защитную одежду.

Также уникальное медицинское оборудование получил Институт сердца, руководимый Борисом Тодуровым.

Кроме того, семья меценатов закупила и передала сотни тысяч медицинских масок и продуктовых наборов нуждающимся во всех регионах Украины.