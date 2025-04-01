Политолог Алексей Якубин прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что путин скоро умрет и все закончится, и объяснил, что это – политическая стратегия или математический расчет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Это заявление скорее ориентировано на внутреннюю аудиторию. То есть Зеленский – человек, использующий разные ораторские приемы, чтобы поднять дух населения, что вот ставьте на меня, ничего страшного, мы пережим, у нас есть много времени. Чисто по-граждански я понимаю это заявление президента, но если говорить о стратегии, то я не уверен, что можно ставить на то, что тот или иной политик умрет. Потому что это неизвестно», – объясняет Алексей Якубин.

Как отмечает эксперт, мы сейчас вступаем в новую и очень интересную эпоху, развивается медицина, генетические технологии, биотехнологии и т.д., и люди действительно могут жить очень долго. Попутно он напоминает для Politeka о возрасте Трампа, его политических оппонентов, активных конгрессменов и т.д.

В то же время гость программы отмечает для Politeka, что смерть путина не обязательно означает окончание войны. По его мнению, на самом деле нам нужно больше интересоваться происходящим в россии, что там сейчас с политическим классом, как изменилось общество из-за войны против Украины, часто информация о российской политике вообще закрыта, но об этом пишут и западные эксперты.

«Мне кажется, что путин все равно представляет определенную группу людей, то есть это своеобразная коллективная история. Даже когда путина не будет, это не значит, что не появятся другие, возможно, даже еще более радикальные в своих взглядах и действиях. К примеру – Рамзае Кадыров. Потенциально он тоже, если что, может же претендовать. А почему нет? В россии увеличивается количество населения, исповедующего ислам, это факт чисто демографический. Можно только представить, какую он будет проводить политику», - предупреждает Алексей Якубин.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что будет два контингента: один – азиатский под эгидой ООН, второй – европейский.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как вынудить путина включиться в переговоры: санкции, помощь Украине и миротворцы.