Согласно последним социологическим опросам, начальник ГУР Кирилл Буданов входит в тройку лидеров общественного доверия и имеет самый высокий рейтинг среди действующих военных. В контексте вероятных выборов именно Буданов может стать ключевым фактором в борьбе за президентское кресло – либо как самостоятельный игрок, либо как политический тяжеловес, поддержащий одного из кандидатов.

На это обращают внимание ряд блоггеров и аналитиков. В частности, политический эксперт Назар Приходько отмечает, опираясь на данные соцопросов: «Уровень общественного доверия – один из важнейших показателей политического веса. В случае Кирилла Буданова этот показатель стабильно высок: согласно исследованию SOCIS ему доверяют 46,2% украинцев, а по данным Info Sapiens – 53,7%. Это означает, что фактически его поддерживает каждый второй украинец.

Оба исследования демонстрируют неизменную тройку лидеров доверия: Валерий Залужный, Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. На фоне обсуждений возможных досрочных президентских выборов эти цифры приобретают особое политическое значение.

Впрочем, сейчас внимание сосредоточено на решении Залужного относительно участия или неучастия в президентских выборах, и потому, как это повлияет на расстановку сил. Очевидно, что в случае баллотирования Залужного он станет главным конкурентом действующему президенту Зеленскому. При этом именно фактор Буданова способен кардинально изменить ход гонки, хотя пока он не выражает никаких политических амбиций.

«Если Буданов решит идти на выборы, это полностью изменит политическую динамику. Он может отобрать голоса и у Зеленского, и у Залужного, ведь поддерживает как среди военных, так и среди гражданских. Его имидж жесткого, решительного и эффективного руководителя, работающего без лишнего пиара, играет ему на руку» , – утверждает Приходько.



По мнению Приходько, позиция Буданова существенно повлияет на результат президентских выборов. Речь идет не только о его возможном участии в качестве кандидата, но и о том, кого он поддержит. «Сегодня очевидно, что вопрос, кто станет следующим президентом Украины, во многом зависит от решения Кирилла Буданова. Пойдет ли он сам в президенты или поддержит кого-то другого – это будет определять политическую карту страны на ближайшие годы» , – пишет эксперт.