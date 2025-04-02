Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что государство подготовило новую помощь для пенсионеров и людей с инвалидностью среди ВПЛ, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Некоторые категории граждан могут рассчитывать на дополнительную помощь от государства. Для части ВПЛ предусмотрено бесплатное проживание и помощь социальных специалистов. Кому государство оплачивает подобные услуги? Это пожилые люди и лица с инвалидностью среди ВПЛ, которые нуждаются в уходе и могут проживать в общинах, куда вынужденно переместились бесплатно. Также при необходимости им помогают социальные специалисты по бытовым делам. Об этом сообщила Жолнович», – рассказывает Екатерина Котенкова.

То есть, объясняет она для Politeka, это называется поддержанное проживание, и государство оплачивает его для человека, живущего обобщенно в общинах – это может быть дом или квартира, в целом помещение.

Также, добавляет журналистка, говорится, что оплачивается работа команды социальных работников, которые обеспечивают уход при новых условиях, помогают людям адаптироваться к новой жизни, справиться с бытом и другими необходимыми потребностями. По информации Минсоцполитики, подчеркивает она для Politeka благодаря услуге поддержанного проживания люди не попадают в интернатные заведения.

«Уточняется, что это может быть квартира или дом, люди могут самостоятельно выбирать, где получать такие услуги, ведь государство будет компенсировать стоимость от 13 до 16 000 грн в месяц. Ожидается, что это поможет решить ряд бытовых проблем нуждающимся людям, а также будет привлекать их к жизни общества», - заключает Екатерина Котенкова.

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