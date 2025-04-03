Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что с 1 апреля в Украине традиционно происходит индексация пенсий для работающих пенсионеров и напомнила о доплатах по возрасту, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Прежде всего журналистка напоминает, что перерасчет проводят лицам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа, и лицам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но прошло не менее двух лет. Как она объясняет, перерасчет, по сути, не почувствуют те, у кого пенсия мала и с дотяжками, потому что основной размер выплаты возрастет, но вот эти дотяжки уменьшатся, так что сумма практически не изменится.

«Как заявил премьер-министр Шмигаль, в апреле перерасчет пенсий коснется более 600 000 работающих пенсионеров. И еще одна важная новость – в этом году пенсионеры могут получить повышенные пенсии уже в апреле, а не в июне, как это было раньше», – отмечает Екатерина Котенкова.

Также, рассказывает журналистка, в Пенсионном фонде сообщили о компенсационных выплатах для пенсионеров 70, 75 и 80 лет. По ее словам, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат 570 грн, выплаты в возрасте 75-79 лет – 456 грн, а 70-74 года – 300 грн. Компенсационные выплаты, добавляет журналистка, автоматически перечисляются с достижением соответствующего пенсионного возраста.

«Важно, что общая сумма пенсии вместе с компенсацией не должна превышать 10 340 грн. То есть в случае превышения этого предела выплаты могут быть ограничены», - добавляет Екатерина Котенкова.

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