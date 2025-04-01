Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что изменится для украинцев с 1 апреля, в частности, кого касается перерасчет пенсий, что с выплатами ВПЛ, а также ВЛК и мобилизацией, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, с 1 апреля будет перечислен размер пенсионных выплат для лиц пенсионного возраста, которые продолжают работать. Ведь, напоминает она, именно эта категория украинцев не попала под плановую индексацию, которая прошла в марте, однако сумма повышения индивидуальна для каждого пенсионера и зависит от размера отчислений ЕСВ из полученной зарплаты за последние 24 месяца.

«В апреле ВПЛ продолжат получать выплаты. Ведь правительство с 1 марта автоматически продлило поддержку ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах еще на 6 месяцев. Кроме того, они могут получить субсидию на аренду жилья. Лица, впервые обращающиеся за помощью, могут подать заявление на получение финансовой помощи для всей семьи через приложение «Дія», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Также, отмечает журналистка, с 1 апреля право на отсрочку от мобилизации теряют те военнообязанные украинцы, которых не перебронировали работодатели в соответствии с обновленными критериями. Кстати, она напоминает, что срок перебронирования должен был закончиться еще 28 февраля, но из-за кибератаки на государственные реестры его продлили.

«В Украине внедряется реформа военно-врачебных комиссий, очередной этап стартует именно с 1 апреля. Нововведение касается оформления постановления о прохождении ВЛК, теперь все комиссии обязаны все оформлять в электронном виде. Простыми словами: если раньше можно было сразу отправить человека на обучение, а затем задним числом заполнить документы по ВЛК, то теперь уже так не будет», – объясняет Екатерина Котенкова.

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