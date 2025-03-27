Военный Святослав Дубина заявил, что команда Трампа даже на Ближнем Востоке не может установить перемирие, но уже берется размышлять об истории и отдавать россии украинские земли, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Интервью Уиткоффа американской прессе, что он там говорит, что несется… Слушая заявления и вообще ход переговоров, можно сказать, что с такими друзьями и врагов не нужно. Надо смотреть правде в глаза и откровенно сказать, что, к сожалению, у нас есть», - подчеркивает Святослав Дубина.

Ранее, отмечает он, мы пытались считать США, если не союзником, то хотя бы партнером, но и при администрации Байдена, и раньше было видно, что тактически они на стороне Украины, а стратегически – россии. Сейчас же, констатирует военный для Politeka, Трамп и его менеджеры не скрывают своей приверженности идеологии «мир через силу», но мы просто не знали, что эта сила будет применена именно к Украине.

По словам спецпредставителя Трампа Уиткоффа, рассказывает он, у путина было определенное право на агрессию, потому что на Донбассе живет русскоязычное население. То есть, объясняет военный для Politeka, выходит, что для этого путин имел право уничтожить Донбасс, убить и украинцев, и россиян, зайти армией в другие области Украины, но верить ему и договариваться с ним, как считает Виткофф, можно.

«Кстати, в интервью журналистка очень четко и точно поставила вопрос о том, как Уиткоффа намахал Хамас. Трамп же гордился тем, что его посланник на Ближнем Востоке быстро урегулировал ситуацию, а оказалось, что Хамас его намахал. Теперь он заявляет, что разве путин может обмануть? Тем более, что он полностью имеет права якобы, по версии Уиткоффа, на эти территории. Я не знаю, какие у него права на Запорожскую область, Херсонщину. Колыбель русского казачества в Запорожье, на Хортице? Нет, это места украинского казачества», - заключает Святослав Дубина.

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