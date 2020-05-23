На данный момент нет никаких доказательств эффективности препарата "Амизон" в лечении каких-либо вирусов

Поэтому много вопросов вызывает решение Министерства здравоохранения Украины о начале клинических исследований этого препарата на украинских пациентах, больных коронавирусом, пишет NewsOne.

Об этом заявил доктор физико-математических наук по специальности "биофизика", ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины и стипендиат Марии Кюри в Университете Бургонь-Франш-Комте (Франция) Семен Есилевский.

"Это препарат, который на постсоветском пространстве пиарят как "противовирусное" уже, наверное, лет двадцать и который за это время ни разу не прошел нормальных клинических испытаний и не показал никакой вразумительной противовирусной активности нигде и никогда. По всем признакам это обычный доморощенный фуфломицин", - подчеркнул известный ученый.

Есилевский объяснил, что исследование in vitro для "Амизона" проводилось силами самого производителя и не может считаться полностью незаангажированным. По его словам, главная проблема всех работ по таким препаратам в том, что они изначально призваны "натянуть сову на глобус". Препарат не оказывает сколько-нибудь выраженного действия в клинике. Его пытаются применять против гриппа уже десятилетиями, но никакого значимого эффекта от "Амизона" нет, передает Знай.

"Если некий доморощенный препарат существует уже десятилетиями, давно одобрен к применению в местечковых протоколах, но за все это время так и не был по-человечески исследован с публикациями в приличных журналах и с нормальными клиническими испытаниями, то это практически гарантированно фуфломицин", - добавил Есилевский.

Напомним, ранее стало известно, что компании "Фармак" удалось добиться решения МОЗ о клинических исследованиях "Амизона" на украинских пациентах, зараженных коронавирусом.