Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко за собственные средства закупилии и направили в 20 украинских больниц защиные костюмы и технику

Об этом идет речь в сюжете телеканала Newsone.

Партия медпомощи была передана в Литынскую ЦРБ в Винницкой области. Медики получили маски, защитные костюмы, перчатки и мониторы. По словам врачей, такая помощь очень важна.

"Наша бригада выезжает и надевает костюм, халат, очки, шапочку, респиратор, бахилы. После того как они зашли в дом и сделали забор халат снимается. Таким образом, костюм остается чистым, и врач может сесть в машину, не боясь заразить водителя", - уточнила и.о. главврача Литынской ЦРБ Павлина Дяченко.

Помощь получил и Эндокринологический центр в Виннице. В медзаведении больных на коронавирус нет, но врачи тестируют всех, у кого есть подозрение на эту болезнь, поэтому наличие средств защиты очень важно.

Помощь от семьи меценатов развезли по 20 больницам по всей Украине.

В Гайвороне Кировоградской области кроме средств защиты доставили еще и системы мониторинга состояния пациентов.

"Для нас это очень существенная помощь. Очень благодарны, что нас услышали", - сказала заместитель главврача больницы Алла Писова.

Руководитель Гайворонской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Сикорский рассказал, что сейчас врачи нуждаются в особенной защите, так как именно они борются с коронавирусом. Врачам предоставили кроме средств защиты еще и антисептики.

Приобретенная на личные средства Виктора Медведчука и Оксаны Марченко медпомощь была направлена и в Одесскую область. В частности, помощь получили Савранский районный центр первичной медико-санитарной помощи, а также центральная районная больница приграничного города Раздельная.

Врачи Раздельной получили не только средства защиты, но также и электрокардиограф.

"Исполняющий обязанности написал письмо и обратился за помощью. Просили обеспечить больницу не только средствами индивидуальной защиты, но и необходимым оборудованием. Мы получили новый аппарат ЭКГ", - отметила медицинский директор Раздельнянской ЦРБ Лариса Почтаренко.

"Некоторые врачи стесняются. Мы совершенно случайно остановились возле одной поликлиники, где главврач сказала нам: "Я хотела написать, но мне так неудобно". Не нужно стесняться. Обращайтесь", - подчеркнул представитель Благотворительного фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов.

Помимо районных клиник помощь от меценатов получила также областная психиатрическая больница в Сумской области. Там проходят лечение около полутысячи пациентов. При этом государственного обеспечения медзаведению не хватает.

"До конца года, на девять месяцев, нам нужно около 90 миллионов, а нам дали всего 17 миллионов. В связи с этим мы не можем выплатить зарплату работникам, в полном объеме обеспечить питание пациентов", - рассказал директор психиатрической больницы Владимир Кульбачный.

По словам представителя Благотворительного фонда Оксаны Марченко, в медзаведение было передано довольно много помощи – матрасы, постельное белье, тапочки, медицинские клеенки, холодильник, средства защиты.

"Почему сюда? На сегодняшний день наша медицинская реформа не способна помочь и защитить таких людей", - заявил Басманов.

Виктор Медведчук и Оксана Марченко уже не первый месяц помогают украинцам в борьбе с коронавирусом. Ранее меценаты передали ряду больниц по всей Украине купленные за личные средства медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Кроме этого уникальное оборудование получил и Институт сердца в Киеве, которым руководит Борис Тодуров.