Украинские банки возвращаются к привычной работе после карантина из-за китайского вируса

В частности, в Украине более 84% банковских отделений и 93% банкоматов начали работать в обычном режиме.

Об этом свидетельствуют данные еженедельного обзора НБУ.

В обзоре сообщается, что банки Украины начали обеспечивать бесперебойную работу отделений, банкоматной сети и систем онлайн платежей.

НБУ и банки организовали доставку наличной валюты, спрос на наличную валюту удовлетворен. Кроме того, судя по всему, были уменьшены комиссии за безналичные операции.

При этом индекс финансового стресса продолжает снижаться. Объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения с конца апреля находятся практически на неизменном уровне. Гривневые средства населения в течение нескольких недель превышают уровень до начала оттока.

Кроме того, недавно к обычному режиму работы в Киеве приступили ряд других учереждений.

Так с 23 мая власти позволили открыть магазины площадью до 1000 кв м, спортивные и детские площадки в парках, скверах и во дворах жилых домов. С 25 мая возобновят работу промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

А вот когда заработают ТРЦ, пока непонятно. Виталий Кличко сообщил, что КГГА решит этот вопрос уже после открытия подземки.

Напомним, ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилась важное заявление.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление.