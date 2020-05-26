Россия военными силами может попытаться прорвать водную блокаду оккупированного Крыма

Подобный прогноз озвучили американские аналитики из The Jamestown Foundation.

По их словам, острая нехватка пресной воды может перерости в попытки российских оккупантов силой пробить водную блокаду полуострова.

Как уверяют в центре, Кремль может оправдать очередную военную агрессию "стремлением предотвратить экологическую катастрофу в Крыму".

Более того, России на руку тот факт, что цивилизованный мир сейчас отвлекся на пандемию китайского смертельного вируса.

"В регионе запасы питьевой воды сократились на 60%. Запасы этого важнейшего природного ресурса будут полностью исчерпаны где-то в июле или августе. Ситуация создает серьезный кризис общественного здравоохранения в Крыму и может подтолкнуть Москву начать новую военную акцию против Украины", - говорится в докладе американских аналитиков.

«Водная ситуация в Крыму всегда была ужасной, а тем более сейчас. И, следовательно, нельзя исключать возможность того, что Москва нанесет именно такой военный удар, тем более что российские власти в настоящее время могут рассчитывать на то, что остальной мир будет отвлечен пандемией вируса. Более того, Москва могла бы рассчитать, что она сможет представить любой такой шаг как «гуманитарный» жест, а не как явную военную агрессию, что было бы очевидно», - резюмировал аналитичический центр США в своем документе.

Ранее мы рассказывали, что Крым оказался на грани экологической катастрофы, о чем говорят опубликованные в сети печальные кадры.

На опубликованных фотографиях – камни, песок и скелеты рыб там, где когда-то была вода. Как видно на снимках, уровень воды упал просто критически, и столица Крыма оказалась перед угрозой остаться без водоснабжения.

По информации СМИ, объем воды в водохранилищах полуострова уменьшился практически в два раза по сравнению с прошлым годом

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

Как сообщала Politeka, Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось.

Также Politeka писала, что Крым настигла экологическая катастрофа, воды почти не осталось: кадры