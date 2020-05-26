Автомобілісти готові вийти на акцію протесту, щоб не допустити підвищення акцизу на скраплений газ та введення мита на дизпаливо. Про це заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

«Ми категорично проти акцизу, ми вже виступали і зупинили два роки назад таку ініціативу уряду… Уряд залазить двома ногами в карман звичайного громадянина і хоче за рахунок цього зробити не мільярдером, а мультимільярдером Беню. Не пройде», - заявив Ярошевич.

На його думку, це рішення ухвалюється виключно в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, в той же час малі підприємці і звичайні автомобілісти від нього суттєво постраждають.

«Це просто є в першу чергу смертельно для аграріїв, смертельно для людей, які займаються малим та середнім бізнесом, де вони за свій рахунок заправляють і автомобілі, виконують якісь функції, які розвивають їхній бізнес. Відповідно я бачу це саме зговором і в той же самий час преступним зговором, який може призвести до підняття ціни», - сказав Ярошевич.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки зняла з порядку денного розгляд питання про додаткові акцизи і квоти на скраплений газ і дизельне паливо. У міністерстві зазначили, що рішення потребує доопрацювання і буде включено до порядку денного наступного засідання комісії.

Політолог Кирило Сазонов раніше заявив, що близькі до олігарха Коломойського люди домагаються введення акцизу на імпорт дизпалива і зрідженого газу, що призведе до підвищення цін на заправках.

У свою чергу президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріях, які є ключовим його споживачем.