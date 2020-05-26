Мнением о плюсах и минусах работы частных и государственных исполнителей, а также особенностях конкуренции между ними, делился частный исполнитель исполнительного округа Киевской области Андрей Филипов

С началом реформирования системы исполнительного производства в 2016 году, в Украине была внедрена смешанная модель организации принудительного исполнения решений, и создан институт частных исполнителей. Это должно было усилить конкуренцию в сфере исполнительного производства, повысить качество услуг и увеличить процент исполнения судебных решений.

Насколько это удалось, и какие итоги в целом следует подвести после почти трех лет сосуществования частных и государственных исполнителей, рассказал в интервью нашему изданию частный исполнитель исполнительного округа Киевской области Андрей Филипов.

Частный исполнитель: Эффективность, проверенная временем

Несмотря на относительно молодой возраст профессии частного исполнителя, ее представители стали движущей силой в системе исполнения решений. Частные исполнители взимают, в среднем, в 5 раз больше долгов, чем государственные, даже с учетом большого численного перевеса последних. Общее количество работников органов ГИС превышает количество ЧИ в десятки раз, но это никак не мешает отдельным категориям взыскателей, например, банкам и финучреждениям, единодушно принимать решение в пользу сотрудничества исключительно с частными исполнителями.

Казалось бы, работники обеих систем находятся в равных условиях, а именно, руководствуются одинаковым процессуальным законодательством, имеют одинаковую сферу ответственности, примерно схожие права и обязанности и придерживаются единой процедуры взыскания. Но при этом частный исполнитель обладает более узкими полномочиями. Почему же тогда именно он, а не государственный исполнитель, показывает лучшую результативность? Разберем по пунктам.

Частный исполнитель vs. государственный: маркеры эффективности

1. Оперативность

В отличие от частного исполнителя, который "сам себе хозяин" и может совершать исполнительные действия на всей территории Украины, государственный ограничен в "свободе передвижения", поскольку должен согласовывать все свои действия с руководством и делегировать полномочия другому исполнителю, например, в случае необходимости проверки имущественного положения должника. Такая вертикаль зависимости ощутимо тормозит работу ГИС. К тому же, госисполнитель часто уступает частному в материально-техническом плане, так как не может на свое усмотрение обеспечивать себя такими вещами как, например, видеорегистратор, квадрокоптер, автомобиль, и т.д. Это, безусловно, влияет на скорость и качество его работы. Поэтому за оперативность государственный исполнитель получает минус.

2. Мотивация

Следующий важный фактор - мотивация. По законодательству исполнительный сбор является общеобязательным платежом, а вознаграждение частного исполнителя – экономической целью его деятельности. Поэтому частный исполнитель имеет финансовый стимул - достичь положительного результата, который является основанием для получения вознаграждения. В ГИС ситуация складывается с точностью до наоборот. Заработная плата государственного исполнителя мизерная. А претендовать на вознаграждение он имеет право исключительно в случае четкого соблюдения критериев его получения, установленных Минюстом, и не более чем в размере 2% от суммы взыскания. Но даже эти 2% получить непросто.

Сначала исполнителю нужно подать заявление на согласование своему руководителю. Тот, в случае одобрения, подает его на согласование начальнику управления, а он - уполномоченному структурного подразделения. И только уже на основании такого заявления выдается распоряжение о выплате вознаграждения. То есть, госисполнителю приходится практически отвоевывать свой заработок. Добавим сюда еще постоянную отчетность, давление со стороны руководства, требующего "высоких показателей", и кучу другой ненужной работы. Сможет/захочет ли исполнитель работать результативнее в таких условиях? Вряд ли.

Таким образом, за мотивацию, которая, в свою очередь, влияет на эффективность, государственный исполнитель снова получает минус.

3. Ответственность

Кроме административной и уголовной ответственности частный исполнитель несет еще и имущественную. То есть, согласно общим нормам за возможные убытки в результате своих неправомерных действий он отвечает всем своим имуществом. Конечно, в начале деятельности частный исполнитель должен застраховать свою гражданско-правовую ответственность перед третьими лицами. Но условия, которые диктуют страховщики, настолько далеки от реальности, что почти вся деятельность исполнителя подпадает под исключения из страховых случаев (Подробнее здесь). Поэтому частный исполнитель десять раз все тщательно обдумает, прежде чем сделать, ведь в его интересах принять правильное, законное и обдуманное решение. В отличие от государственного исполнителя, убытки от деятельности которого возмещает государство.

К тому же, частный исполнитель обычно выступает еще и адвокатом, так как при обжаловании вынесенных им постановлений представляет собственные интересы и отстаивает законность своих решений, одновременно с тем защищая и права взыскателя. Стимулирует к такой борьбе все та же личная имущественная ответственность. Ведь при повороте исполнения решения или отмене постановления частный исполнитель возмещает убытки из собственного кармана. Государственный исполнитель таких расходов не несет, поэтому не заинтересован в судебных баталиях.

Отдельное внимание следует обратить на стратегию реализации имущества должника на аукционе. Складывается впечатление, что ГИС хочет "взять" количеством, а не качеством, следуя принципу - "не важно что и за сколько, лишь бы выставить лот". Вот несколько "перлов" с сайта СЭТАИ:

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Как видим, на реализацию этих вещей государственных средств потрачено больше, чем могло быть выручено. Частный исполнитель не занимается такими спекуляциями. Ибо ставит целью выполнить решение должным образом, в полной мере и качественно, а не ради показателей.

То есть, имеем еще один жирный минус в копилку государственного исполнителя. И опять, к сожалению, не последний.

4. Нагрузка на госбюджет

В отличие от органов ГИС, которые содержатся за счет госбюджета, частные исполнители, как самозанятые лица, платят налоги в казну. Цифры говорят сами за себя. Если в прошлом году от деятельности частных исполнителей государство получило прибыль 471.1 млн. грн., содержание органов ГИС обошлось в 1.3 млрд. грн, а убытки от деятельности госисполнителей составили более 200 млн. Комментарии, как говорится, излишни.

5. Доступность для граждан

И, наконец, последний “гвоздь”. Для взыскателя частный исполнитель не является олицетворением чего-то непонятного, далекого и неизвестного. С ним легко выйти на связь, получить необходимую информацию, отслеживать процесс исполнения решения, быть в курсе событий. Все это почти невозможно или крайне осложнено в случае с государственным исполнителем. Часто из-за загруженности государственный исполнитель просто не в состоянии уделить взыскателю должного внимания: своевременно отвечать на звонки, информировать о ходе процесса. Вдобавок, он вообще может уйти в отпуск, перейти в другой отдел или уволиться. В таком случае взыскателю фактически не остается ничего другого, как в прямом смысле штурмовать ГИС, чтобы получить хоть какие-то сведения по своему производству.

Что в итоге?

Учитывая все вышеперечисленное, лучшее развитие событий для государственных исполнителей видится в следующем: взять за образец систему украинского нотариата. Большинство государственных исполнителей, с удовольствием перешло бы в частный сектор, если бы власть дала на это "зеленый свет" и способствовала развитию института частного исполнения, уверен Андрей Филипов.

Этот тезис подтверждает и фраза, услышанная недавно от одного госисполнителя: "Трудно жить без надежды на лучшее. Особенно, в ГИС".

Эффективное и оперативное выполнение решений, отсутствие проволочек с совершением исполнительных действий, доступная и качественная коммуникация, финансовая мотивация – далеко не весь перечень преимуществ частного исполнителя, - подчеркивает Филипов.

Сейчас Минюст излишне обеспокоен возможной коррупцией в рядах частных исполнителей. Но давайте спросим, готов ли частный исполнитель рисковать своей репутацией, уважением и дискредитировать себя ради "подыгрывания" должнику? Однозначно, нет. Тем более, что взыскатель в любое время может забрать исполнительный документ и обратиться к другому исполнителю. Недавно министр юстиции заявил, что "частные исполнители хорошо себя зарекомендовали, но они схематозники и рейдеры". При всем уважении, мы не смогли найти логику в этих словах.

К сожалению, в современных условиях ГИС не имеет должной государственной поддержки, действенных механизмов для стимулирования сотрудников, соответственно, не способна составить достойную конкуренцию частным исполнителям.

С одной стороны, Минюст лихорадочно пытается реанимировать государственную систему исполнения решений, с другой, разрабатывает для этого абсурдные законопроекты, которые вместо помощи лишь методично уничтожают институт частных исполнителей. Это, как ломать "Tesla", чтобы создать "Запорожец". Но зачем и какая от этого польза? Вопрос остается открытым.