Два брата с Полтавщины прославились на весь мир благодаря своему таланту

Как передает Politeka.net, об этом стало известно с сюжета телеканала НТН. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Дело в том, что братья Юрий и Роман Тарасовы умеют феноменально считать. Их уже окрестили будущими математическими гениями, а от огромного количества наград ребят уже ломятся полки.

Юра и Рома вычисляют примеры быстрее, чем калькуляторы, а также за секунды выдают правильные ответы к сложным математическим задачам.

Мама парней рассказывает, что уже в 4 года они освоили таблички умножения и

умели хорошо делить.

Последний раз они триумфировали на Всемирной олиипиаде в Турции, где среди тысячи детей им не было равных.

А прошлым летом они установили мировой рекорд, посчитав 10 действий с трехзначными цифрами всего за 5 секунд.

Ранее российский шоумен Максим Галкин похвастался очередным достижением шестилетнего сына.

На своей странице в социальной сети Instagram супруг Аллы Пугачевой опубликовал видео, на котором Гарри представил собственную «инженерную разработку».

Перед тем, как продемонстрировать принцип работы, мальчик уточнил, что сделал все без схемы и «сам додумался в своей голове».

Напомним, что шестилетний сын Пугачевой и Галкина поразил талантом, видео: "Илон Маск нервно курит в сторонке".

Как сообщала Politeka, шестилетние дети Пугачевой и Галкина научили звездного папу новым упражнениям: даже Киркоров оценил.

Также Politeka писала, что Пугачева призналась, на кого на самом деле похожа ее дочь Лиза: «Гены чужие».



