Актер Георгий Делиев высказался об отношениях между Украиной и РФ



Свой комментарий он дал в интервью "Эхо Москвы" еще в 2014 году.

По словам артиста, причиной ухудшения отношений между странами стали политики в Украине, у которых разные задания.



"Я сказал уже о том, что одни украинские политики выполняют миссию Кремля, а другие — Запада. Людей оглупляют, ненависть очень легко вызвать, а любовь – трудно. Кто сейчас выскажет христианскую заповедь: «Ударили по левой щеке, подставь правую»? А ведь это же очевидно! Господь дал эти заповеди, выполняйте их, живите по ним. Голову ерундой не надо забивать. Убивать нельзя! Это смертный грех", - заявил актер.



Он уверен, что единственным способом вернуть мир в Украину станет молитва.



"Молиться! Это единственное, что поможет. Те люди, которые молятся в храме, или монахи – это реальные миротворцы. Молитва помогает. Любой человек, который мысленно прочитал молитву и сказал, что хочет, чтобы в стране был мир, – реально помогает. Человечество не придумало никакого решения для разрешения конфликтов. Ни демократия не помогает, ни монархия, а вот молитва помогает", - заключил он.

Ранее российский публицист Александр Невзоров объяснил, почему президент РФ начал войну на востоке Украины, а также аннексировал полуостров Крым из-за своего "первобытного мышления".

А вот режиссер Андрей Кончаловский уверен, что никакой битвы между странами нет.

"Я думаю, мало кто понимает истинные движущие силы этого тектонического сдвига. Происходит битва не между Украиной и Россией, а между Западом и Востоком", - отметил режиссер еще в 2014 году.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.