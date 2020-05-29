Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба оказался в центре громкого скандала и попытался оправдаться

Громкую реакцию вызвал пост детского омбудсмена в Facebook, в котором он выступил против суррогатного материнства в Украине, приравняв его к торговле детьми и рабству. При этом одним из аргументов против такой практики он назвал то, что среди "заказчиков" могут оказаться гей пары или насильники.

"Реклама суррогатного материнства, которая сегодня везде," кричит "нам о радостных родителей и счастливые семьи. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи - фиктивные, когда" супругами "могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники", - написал Кулеба.

Такое заявление и упоминание в одном контексте гей-пар и насильников вызвало возмущение некоторых пользователей соцсетей, которые призывают его извиниться или вообще уйти в отставку.

Кулеба решил объяснить, что имел ввиду, и обратился к законодательству.

«В соответствии с законодательством Украины, воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине может супружеская пара, согласно Семейному Кодексу Украины - это мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. И поэтому те лица, которые не имеют соответствующего свидетельства, идут на обман, чтобы получить ребенка. Они создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие «схемы», чтобы получить ребенка незаконным способом», - отметил детский омбудсмен.

По его словам, таким образом нарушается законодательство Украины и тех стран, куда вывозят ребенка.

Также Кулеба добавил, что Украине не имеет полного доступа к информации о тох, кто прибегает к услугам суррогатного материнства, а ткже не может следить за дальней судьбой ребенка.

«Здесь есть множество манипуляций и нарушений, о которых заявляют и представители посольств иностранных государств в Украине», - написал Кулеба.

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