Госэкоинспекция выявила факты незаконной рубки деревьев в двух лесхозах Тернопольской области

Общая сумма ущерба составляет 708,5 тыс. гривен

Так, экоинспекторы зафиксировали незаконную вырубку деревьев различных пород в БРДАП «Бережанирайагролес» и на территории Монастырского лесничества ГП «Бучацкое лесное хозяйство», пишет "Знай".

«Бережанирайагролес»: инспекторы насчитали 50 пней незаконно срубленных деревьев - 48 красных дубов и 2 сосен. Расчет размера вреда, причиненного лесу в результате незаконной рубки деревьев, составил 569,5 тыс.грн. Материалы проверки направлены в Бережанского ОП ГУНП в Тернопольской области для приобщения к материалам уголовного производства.

Монастирское лесничество ГП «Бучацкое лесное хозяйство»: в ходе обследования обнаружены пни 22 незаконно срезанных деревьев в 30-ти метровой полосе лесных участков, смежных с территорией лесосеки рубки главного пользования, которая проводилась в 2019 году.

Часть пней незаконно срезанных деревьев было сожжено, прикрыты землей и порубковими остатками. Сумма рассчитанных убытков составила 139,5 тыс.грн.Материалы дела направлены в Монастырского ОП Теребовлянского ОП ГУНП в Тернопольской области для приобщения к уголовного производства.