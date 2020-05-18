Стало известно, при каких условиях в Украине могут возобновить авиасообщение
Об этом в интервью журналистам рассказал главный санврач Виктор Ляшко, передает The Page.
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По его словам, авиасообщение в Украине могут возобновить одновременно со странами Европейского Союза уже 15 июня.
Однако, как заявил Виктор Ляшко, возобновление авиасообщения возможно при условии, что ситуация с китайским смертельным вирусом не будет ухудшаться.
"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны - это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - заявил главный санврач Украины.
Ляшко также озвучил главные условия возобновления авиасообщения со странами Европейского Союза.
"Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными вирусной болезнью не превышает, например, 50%", - резюмировал санврач в общении с журналистами.
Ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Украина готова возобновлять авиасообщение с теми странами, которые будут готовы принимать украинцев.
Уже сейчас некоторые страны частично возобновили авиаперевозки. Например, «Чешские авиалинии» с 18 мая запустят рейсы из Праги в Амстердам, Париж, Стокгольм и Франкфурт. Уже с 24-25 мая будет разрешено авиасообщение с Киевом и Одессой. Кроме этого, авиакомпания Lufthansa заявила о готовности осуществлять рейсы из Киева.
В Мининфраструктуры обещали, что решения Украины будут зеркальными, но могут отличаться по регионам. При этом большинство европейских стран готовятся восстановить полеты с конца мая.
Напомним, что Одесса на пороге туристического бума: "Приедет 5 миллионов".
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