Информацию о насыпной мост через речку Ингулец, которая находится на расстоянии около 2 км в северо-восточном направлении от с. Благодатовка Великоалександровского района Херсонской области, инспекторы ГЭИ получили из обращения гражданина.

Об этом сообщает Знай.юа.

Как информирует инспекция в Facebook, проведя внеплановую проверку ООО «Агро-Альянс СХГ» и Благодатовского сельского совета в части фактов, изложенных в обращении, инспекторы обнаружили переправу, в основу которой заложено 17 железобетонных труб, которые уложены на дно реки, и сверху засыпаны смесью из камня и глины.

"Проектная документация на строительство не разработана, не утверждена и не согласована, документы на получение права выполнения работ, в т.ч. на землях водного фонда и принятия в эксплуатацию завершенного строительства объекта, отсутствуют. За нарушение правил использования земель ответственных лиц Благодатовського сельского совета и должностных лиц ООО «Агро-Альянс СХГ» было привлечено к административной ответственности и предоставлено соответствующее предписание", - информирует ГЭИ.

Также, инспекция направила ряд запросов, в частности, Государственного агентства рыбного хозяйства в Херсонской области по установлению факта препятствования свободного передвижения воды и водных живых ресурсов, и в Департамент энергетики и экологии ХОГА относительно наличия документов разрешительного характера.

"По результатам полученных ответов от компетентных органов, установлено следующее: разрешение на строительство подобного сооружения через р. Ингулец на территории Благодатівської сельсовета не предоставлялся, насыпной мост препятствует естественному протоку реки и миграции водных биоресурсов", - говорится в сообщении.

На сегодня, к процессу выяснения обстоятельств строительства, соответствия строительства нормам законодательства подключились органы Национальной полиции.