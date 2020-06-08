Известного пастора и главу церкви "Возрождение" Владимира Мунтяна обвиняют в извращениях, употреблении наркотиков и издевательствах

Об этом стало известно со слов некогда близких ему людей. Как пишет Знай, подробно о жизни Владимира Мунтяна рассказали в сюжете ТСН .

Все уже давно догадывались о миллионах долларов, роскошном автопарке, недвижимости с многочисленными виллами, которые есть в собственности главы церкви "Возрождение". Однако, о том, что этот псевдоапостол вне камер демонстрирует далеко не ангельскую сущность, людям рассказали впервые.

Владимир Мунтян самопровозглашенный апостол собственной церкви и уверяет, что ведет к богу тысячи людей, однако, не бесплатно. Как сообщает ТСН бывшие служители церкви бежали от него и скрываются. бывший директор церковного телеканала "Возрождение" Алина Радионова говорит:

"Я, когда находилась в этой среде, стала жертвой всего того, что он делал с другими девушками. Он еще говорил: "Я буду это делать при твоем мужчине. А он ничего не сможет сделать"".

Люди, которые сейчас скрываются, говорят, что Мунтян никогда просто так не отпускает. Бывшая бухгалтерша церкви "Возрождение" Лина Слободенюк рассказала:

"Не было ни одного члена в команде, которого он не бил хотя бы однажды. Все в это попадали. Как будто очередь была кто следующий. И вот настал мой час", - говорит она.

Бывший осужденный за мошенничество Владимир Мірчавич Мунтяну отсидел три года в спецколонии Кривого Рога. Сначала он втерся в доверие к церкви евангельских христиан, но те его выгнали за тотальные нарушения. Тогда он создал собственную церковь, назвал себя тринадцатым апостолом и начал исцелять неизлечимые болезни, изгонять бесов и разрушать родовые проклятия.

За 7 лет Мунтян создал мощный концерн для скачивания денег из своих адептов, которые продавали собственные квартиры, драгоценности, автомобили в ожидании чуда. Последние 5 месяцев пастор проповедовал из Таиланда. А на четыре виллы, которые он там приобрел, псевдоапостол свозил свое ближайшее окружение. в Основном это были женщины.

Издевательство, секс без согласия, избиение, держание в подвале, наркотики - это все рассказали те, кого пастор пригласил на остров Самуи у побережья Таиланда. Они думали, что едут в рая, а попадали в ад. Эти люди бежали оттуда. Бывшая помощница Мунтяна Елена Клеменко ушла от него, оставив в церкви в виде пожертвований 75 тысяч долларов. Татьяна, которая 9 лет была в церкви и долгое время прислуживала в доме сестры Мунтяна также пошла, рассказав:

"Он неоднократно избивал своих служителей. Я знаю, что он бил Игоря Мельникова за то, что тот испортил ему помазание. Что он якобы неправильно пел. Других служителей, таких как, Ира Прозхода. Я знаю, что Владимир Мунтян избил своего помощника Владимира Кольбу. А потом снимал все это на камеру и отправлял фотографии своей сестре. Я сама видела эти фотографии", - уверяет Татьяна.

"В 2018 году он начал употреблять кокаин. И получается все ... такое ощущение, что в него вошел этот демон. Он начал выходить на сцену в каком-то очень странном состоянии. Люди начали это видеть", - рассказала помощница Мунтяна Анна Бесонова.