Последствия могут быть катастрофическими, а убытки за нанесенный государству ущерб измеряются сотнями тысяч
Согласно информации Госэкоинспекции в FB, среди последних "находок" внеплановых проверок, инспекторы обнаружили вырубленных деревьев на территориях нацпарка, лесхоза и поселковых общин на более чем миллион гривен, пишет Знай.юа.
В частности, на территории Солонецького ПНДВ НПП "Вижницкий" выявлено незаконную порубку, которая совершена в период 2019-2020 годов. Размер ущерба составляет 554 405 грн. В ходе проведения внеплановой проверки ГП "Коломыйское ЛГ" выявлено незаконную рубку и повреждение до степени прекращения роста 60 деревьев. Общая сумма рассчитанных убытков составила 70 500 грн. К административной ответственности привлечено 3 лица, начислены штрафы на сумму 1190 грн. Выставлено претензию о возмещении убытков.
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Госинспекторами ГЭИ в Николаевской области выявлено вырубку 23 деревьев в Новоодеському районе Николаевской области. Размер ущерба составляет 25 854 грн. Также, вырубку деревьев обнаружено в пределах села Судилков, что в Шепетовке, Хмельницкой области. "Черные" лесорубы уничтожили 101 дерево различной породы, что, согласно расчетам Госэкоинспекции составляет 465 725 гривен убытков.
Материалы проверки по всем установленным фактам направлены Инспекцией в правоохранительные органы.