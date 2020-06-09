Экологическая инспекция отчитывается о многочисленных фактах обнаруженной порубки деревьев в разных регионах Украины

Последствия могут быть катастрофическими, а убытки за нанесенный государству ущерб измеряются сотнями тысяч

Согласно информации Госэкоинспекции в FB, среди последних "находок" внеплановых проверок, инспекторы обнаружили вырубленных деревьев на территориях нацпарка, лесхоза и поселковых общин на более чем миллион гривен, пишет Знай.юа.

В частности, на территории Солонецького ПНДВ НПП "Вижницкий" выявлено незаконную порубку, которая совершена в период 2019-2020 годов. Размер ущерба составляет 554 405 грн. В ходе проведения внеплановой проверки ГП "Коломыйское ЛГ" выявлено незаконную рубку и повреждение до степени прекращения роста 60 деревьев. Общая сумма рассчитанных убытков составила 70 500 грн. К административной ответственности привлечено 3 лица, начислены штрафы на сумму 1190 грн. Выставлено претензию о возмещении убытков.