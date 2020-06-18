Поздравления с Днем отца уже стали хорошей традицией в Украине, хотя праздник официально признали только в 2019 году.

Politeka.net предлагает вам лучшие пожелания для пап в стихах, прозе и открытках.

Когда отмечают международный День отца

Праздник появился в честь американца Уильяма Джексона Смарта из города Спокан, который в одиночку вырастил шестерых детей после смерти жены. Благодарная дочь по имени Сонора обратилась к мэру с просьбой почтить мужчину памятной датой. Так в 1909 году жители Спокана впервые отпраздновали День отца, а в 1966 году праздник стал в США национальным.

Постепенно традицию переняли другие страны США, теперь День отца празднуют в 40 странах мира. В большинстве из них, включая Украину, праздник устраивают в третье воскресенье июня - в 2020 году оно приходится на 21 июня. Именно в этот день нужно подарить любимым папам подарки и поздравления с Днем отца. В Кабмине, когда подписывали указ в 2019 году, отметили, что с этим праздником Украина укрепит семейные ценности и лучше поймет роль мужчин в воспитании детей. Ради этого стоит подготовить поздравления с Днем отца для самых близких людей.

Источник фото: telegraf.com.ua

Поздравления с Днем отца в стихах

Поздравить папу можно самыми разными способами, для этого у нас есть праздничные стихи, открытки и проза. Поэзия поможет красиво выразить чувства сына, дочери или жены к главе семейства. Стихотворения хорошо впишутся в открытки, кроме того, их можно отправить в социальных сетях или по СМС.

Поздравляю с Днём отца!

Пусть все исполнятся мечты,

И будет радость без конца,

Ловил побольше доброты.

Пусть радует тебя семья,

Любовь с годами множится,

Не забывай и про себя,

Пускай всё в жизни сложится!

***

Праздник мам все отмечают,

Но день важный есть другой,

Он отцов всех прославляет,

Папой стать — шаг непростой!

Детьми ты занимался лично,

И стал лучшим в этом деле,

Справляешься на отлично:

Растишь с любовью, и умело.

Будь счастливым, дорогой,

Не грусти ты никогда,

И оставайся сам собой,

Поздравляем с Днем отца!

Источник фото: pra3dnuk.ru

***

Сегодня праздник, День отца.

Хочу тебя поздравить, папа.

Спасибо, что со мною был,

Спасибо, что учил не плакать.

Люблю тебя. Горжусь тобой.

И счастья я тебе желаю.

Ведь папы лучшего, чем ты,

На этом свете я не знаю!

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято,

Ти найкращий в світі, мій хороший тато!

***

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

Источник фото: fakty.com.ua

Красивая проза для поздравления с Днем отца

Стоит помнить, что некоторые люди не очень любят поэзию и больше оценят искреннее поздравление своими словами. Чем удобна проза - с ее помощью легко подготовить поздравительные тосты. Папам наверняка будет приятно услышать теплые слова от уже взрослого сына или дочери. Если же День отца пришлось встречать в разлуке, можно передать поздравление по телефону или отправить в мессенджере, а сделать его ярким и незабываемым помогут прикольные картинки или совместное фото.

Годы идут, а ты, папочка, остаешься таким же добрым, сильным и мудрым и самым лучшим родителем на свете. Поздравляю с твоим праздником и благодарю за то тепло, любовь и нежность, которые ты дарил мне все эти годы. Папа, желаю большого человеческого счастья, благополучия в семье и успехов в работе. Помни, что мы тебя любим и всегда готовы прийти на помощь.

Источник фото: kartinkiprazdnik.ru

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Сегодня мы отмечаем важный праздник - Всемирный день отца! Можно сказать, это твой профессиональный праздник, ведь быть папой - нелегкая работа. Спасибо тебе за каждую секунду, проведенную вместе, за все жизненные уроки и за искреннюю любовь. Пусть у тебя все складывается, как задумано, деньги сами текут рекой, а семья только радует своими успехами.

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Любимый, поздравляю с Днём отца. Верю, ты будешь самым лучшим папой для своего наследника — мудрым, рассудительным, чутким, добрым, мужественным, веселым и любящим. Желаю стать для ребенка не только родителем, но и настоящим другом и верным помощником во всех делах. Пусть все трудности воспитания пройдут незаметно, оставив лишь любовь и взаимопонимание.

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Дорогой папа! Не нужно особых поводов, чтобы поблагодарить за все хорошее, что ты подарил мне в этой жизни, но День отца хочу особенно поздравить и сказать спасибо за твои ценные уроки, родительскую ласку и строгость, когда это было необходимо! Желаю тебе всегда быть здоровым, молодым и счастливым! А я постараюсь стать для тебя надежной опорой и верным другом на все времена.

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Папочка, прими мои поздравления с Днем отца. В этот прекрасный праздник благодарю за любовь и заботу, которыми ты неустанно окружаешь меня всю жизнь. Прости меня, что порой доставляю много беспокойств, за необдуманные слова и поступки. Я тебя очень люблю и уважаю. С праздником!

Что подарить на День отца

Казалось бы, выбрать подарок папе очень просто, ведь главное - внимание. Но порой бывает очень трудно определиться, что же больше всего порадует отца. Мы предлагаем несколько вариантов на любой вкус.

Если ваш папа интеллектуал, стоит остановиться на "умном", развивающем подарке. Одним из самых беспроигрышных вариантов в этом случае станут настольные игры: шашки, шахматы, нарды, набор для покера. Можно подарить интересную головоломку, новую книгу, электронную "читалку", удобное кресло для чтения, билет на крупную выставку.

Источник фото: otkritkiok.ru

Когда отец увлекается спортом, тоже есть из чего выбрать. Нужно только не промахнуться с видом. Бегунам ко Дню отца стоит купить удобные наушники, качественную обувь, фитнесс-браслет или термо-кружку. А вот любителям спортивных игр больше подойдут предметы экипировки, такие как мячи, клюшки, наколенники. Рыбак наверняка обрадуется новому спинингу или надувной лодке, а охотник - ножу. Болельщик наверняка обрадуется билетам на матч любимой команды.

Коротко говоря, рекомендуем обратить внимание на предпочтения, пусть подарок будет индивидуальным и покажет, насколько хорошо вы знаете своего папу. Старайтесь избегать общих подарков, если в них нет особой необходимости: духи, наборы для бритья, галстуки и тому подобное. Если не хватает финансов, можно сделать подарок своими руками, например, устроить праздничный ужин.

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