В сети появилось свежее видео из Ровенской области, где множество украинцев промышляют незаконной добычей янтаря

Об этом пишет Знай.юа.

О проблеме незаконной добычи янтаря в Ровенской и Житомирской области говорили еще 5 лет назад. Методы, которыми пользуются добытчики, вредят не только государственному бюджету (ни о какой легальности речи не идет), но и экологии этих регионов. К сожалению, за прошедшие годы так ничего и не изменилось, ограбление продолжается.

В интернете появилось видео, на котором люди продолжают незаконную добычу янтаря.

На ролике видно, что людей просто невероятное количество, на одном маленьком озере визуально их больше сотни. Для добычи ценного минерала они используют простые рыболовные сачки, однако используются эти инструменты явно не для рыбной ловли.

Куда дальше девается этот янтарь – мы никогда не узнаем.

Его продают нелегально, на “черном рынке”. Также ходили слухи о том, что вся добыча контролируется местной мафией, и проходит организованно. Аль Капоне, Пабло Эскобар, Лаки Лучано и Джон Готти могут только плакать и молча завидовать такой величине клана.