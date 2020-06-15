Петров пост позволяет подготовить верующих к празднику Петра и Павла, который отмечается 12 июля (29 июня по старому стилю)

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в нынешнем году Троицу украинцы отмечали 7 июня (воскресенье), поэтому Петров пост начинается 15 июня (понедельник) и будет длиться 27 дней, до 11 июля (суббота). Заканчивается он в праздник Петра и Павла.

Впервые упоминания о Петрове посте можно найти в Апостольском предании, которое было написано еще в III веке. Тогда он назывался постом Пятидесятницы и существовал для тех верующих, кто по тем или иным причинам не мог соблюдать Великий пост. Теперь Петров пост приурочен к наступлению Петрова дня.

В дни Петрова поста категорически не рекомендуется заниматься рукоделием. Считалось, что иголки и нитки могут привлечь несчастья.

Кроме того, предки украинцев не стриглись, чтобы не лишиться на всю жизнь счастья и удачи. Также они пытались не занимать и не брать деньги в долг.

Ближе к празднику Петра и Павла существует традиция: подготовка своего жилища к торжеству с проведением генеральной уборки, во время которой нужно вынести весь мусор из дома.

На протяжении всего поста существует запрет на мясо, молоко и яйца. Также предки старались по средам и пятницам воздерживаться от рыбы, и употребляли ее в пищу только на выходных или в какие-то дни памяти. Помимо этого, в дни поста рекомендуется отказаться от алкоголя и других вредных превычек.

Календарь питания по дням:

15 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла;

16 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;

17 июня (среда) - сухоядение (строгий пост);

18 июня (воскресенье) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;

19 июня (среда) - строгий пост;

20 июня (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;

21 июня (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;

22 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла;

23 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;

24 июня (пятница) - сухоядение (строгий пост);

25 июня (воскресенье) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;

26 июня (среда) - строгий пост;

27 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;

28 июня (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;

29 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла;

30 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;

1 июля (пятница) - сухоядение (строгий пост);

2 июля (пятница) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;

3 июля (среда) - строгий пост;

4 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;

5 июля (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;

6 июля (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла;

7 июля (среда) - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь разрешает есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;

8 июля (пятница) - сухоядение (строгий пост);

9 июля (пятница) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;

10 июля (среда) - строгий пост;

11 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино.

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