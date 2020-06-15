Петров пост позволяет подготовить верующих к празднику Петра и Павла, который отмечается 12 июля (29 июня по старому стилю)
Об этом пишет Politeka.net.
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Как известно, в нынешнем году Троицу украинцы отмечали 7 июня (воскресенье), поэтому Петров пост начинается 15 июня (понедельник) и будет длиться 27 дней, до 11 июля (суббота). Заканчивается он в праздник Петра и Павла.
Впервые упоминания о Петрове посте можно найти в Апостольском предании, которое было написано еще в III веке. Тогда он назывался постом Пятидесятницы и существовал для тех верующих, кто по тем или иным причинам не мог соблюдать Великий пост. Теперь Петров пост приурочен к наступлению Петрова дня.
В дни Петрова поста категорически не рекомендуется заниматься рукоделием. Считалось, что иголки и нитки могут привлечь несчастья.
Кроме того, предки украинцев не стриглись, чтобы не лишиться на всю жизнь счастья и удачи. Также они пытались не занимать и не брать деньги в долг.
Ближе к празднику Петра и Павла существует традиция: подготовка своего жилища к торжеству с проведением генеральной уборки, во время которой нужно вынести весь мусор из дома.
На протяжении всего поста существует запрет на мясо, молоко и яйца. Также предки старались по средам и пятницам воздерживаться от рыбы, и употребляли ее в пищу только на выходных или в какие-то дни памяти. Помимо этого, в дни поста рекомендуется отказаться от алкоголя и других вредных превычек.
Календарь питания по дням:
15 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла;
16 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;
17 июня (среда) - сухоядение (строгий пост);
18 июня (воскресенье) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;
19 июня (среда) - строгий пост;
20 июня (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;
21 июня (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;
22 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла;
23 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;
24 июня (пятница) - сухоядение (строгий пост);
25 июня (воскресенье) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;
26 июня (среда) - строгий пост;
27 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;
28 июня (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;
29 июня (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла;
30 июня (четверг) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом;
1 июля (пятница) - сухоядение (строгий пост);
2 июля (пятница) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;
3 июля (среда) - строгий пост;
4 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;
5 июля (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино;
6 июля (пятница) - разрешается горячая пища без растительного масла;
7 июля (среда) - Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь разрешает есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино;
8 июля (пятница) - сухоядение (строгий пост);
9 июля (пятница) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты;
10 июля (среда) - строгий пост;
11 июля (пятница) - можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино.
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