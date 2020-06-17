Жизнь может кардинально измениться

Затмение Солнца произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня (воскресенье), эту дату астрологи называют волшебной

Четкий путь затмения будет пролегать в Южной Азии: кроме этого, его смогут увидеть жители Африки, Юго-Восточной Европы и северной Австралии.

Явление будет происходить примерно в 9:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого затмения Солнца составит всего 38 секунд. Темноты при кольцевом затмении не наступает.

Астрологи считают затмение, совпадающее с летним солнцестоянием, самым сильным, центральным событием в летнем сезоне. Жизнь может испытывать людей на прочность перезагрузками в личной жизни, финансовой сфере, работе.

Отмечается, что энергия этого дня будет чрезвычайно сильной и необязательно негативной.

Затмение 21 июня – это возможность разобраться с наиболее сложными, старыми, ограничивающими внутренними установками и сценарными моделями. Можно увидеть жизнь под новым углом, отыскать решение своих проблем. Затмение запускает новую жизненную программу.

Вместе с тем астрологи отмечают, что в этот день проснутся главные пороки и слабости всех Знаков Зодиака, обострится недопонимание между людьми. Окружающие могут очень легко выходить из себя, поэтому лучше общаться без претензий.

Также в этот день желательно отпустить обиды и научиться прощать людей.

Что нельзя делать во время солнечного затмения 21 июня:

Лучше не начинать новые проекты;

Не стоит делать крупные покупки;

Не стоит давать в долг;

Не стоит брать кредиты;

Стоит отказаться от поспешных действий;

Лучше не пить спиртное;

Стоит воздержаться от начала путешествий;

Лучше избегать массовых мероприятияй.

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