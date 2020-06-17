Затмение Солнца произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня (воскресенье), эту дату астрологи называют волшебной
Четкий путь затмения будет пролегать в Южной Азии: кроме этого, его смогут увидеть жители Африки, Юго-Восточной Европы и северной Австралии.
Явление будет происходить примерно в 9:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого затмения Солнца составит всего 38 секунд. Темноты при кольцевом затмении не наступает.
Астрологи считают затмение, совпадающее с летним солнцестоянием, самым сильным, центральным событием в летнем сезоне. Жизнь может испытывать людей на прочность перезагрузками в личной жизни, финансовой сфере, работе.
Украинцам вернут сотни гривен, Минфин принял экстренное решение: "Деньги получат те, кто..."
Как выглядели Лорак, Брежнева, Орбакайте и другие звезды на школьном выпускном: забавные фото
Денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить
Резкий скачок доллара, ужесточение карантина и надбавки к пенсиям — главное за ночь
Отмечается, что энергия этого дня будет чрезвычайно сильной и необязательно негативной.
Затмение 21 июня – это возможность разобраться с наиболее сложными, старыми, ограничивающими внутренними установками и сценарными моделями. Можно увидеть жизнь под новым углом, отыскать решение своих проблем. Затмение запускает новую жизненную программу.
Вместе с тем астрологи отмечают, что в этот день проснутся главные пороки и слабости всех Знаков Зодиака, обострится недопонимание между людьми. Окружающие могут очень легко выходить из себя, поэтому лучше общаться без претензий.
Также в этот день желательно отпустить обиды и научиться прощать людей.
Что нельзя делать во время солнечного затмения 21 июня:
Лучше не начинать новые проекты;
Не стоит делать крупные покупки;
Не стоит давать в долг;
Не стоит брать кредиты;
Стоит отказаться от поспешных действий;
Лучше не пить спиртное;
Стоит воздержаться от начала путешествий;
Лучше избегать массовых мероприятияй.
Напомним, коридор затмений атакует украинцев в июне, кого ждет опасность: "Самое неблагоприятное время..."
Как сообщала Politeka, известный астролог предупредила о большом несчастье в ближайшее время: "катастрофы, болезни и..."
Также Politeka писала, чтоастролог предсказала дату конца эпидемии коронавируса: "все произойдет..."