Украинцы предложили санкции народным депутатам, которые не защищают интересы народа

Как передает Politeka.net, соответствующая петиция появилась на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.

Причиной этого обращения к президенту стало то, что "народные избранники не защищают интересы народа, и не представляют интересы народа, а выполняют только волю олигархов".

Для предотвращения этого предложили такие пункты:

Уменьшить заработную плату народных избранников до размера, двух прожиточных минимумов.

Сократить их численность до 50 человек, или до двух человек от каждой области.

Внедрить смертную казнь за коррупцию и невыполнение предвыборных обещаний.

Стоит отметить, что петиция уже собрала более семи тысяч подписей, и если на протяжении оставшегося времени наберет 20 тысяч, то ее будет вынужден рассмотреть президент.

Ранее мы сообщали, что народный артист России, композитор и режиссер Владимир Назаров выразил мнение, что главная проблема украинцев заключается в том, что у них нет патриотизма, а деньги являются своеобразной религией.

По его словам, искоренить масштабную коррупцию в стране украинцы не могут не из-за войны, а из-за своего менталитета.

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