З'явиилися планові графіки відключення світла, що запланували у Полтавській області на 14 та 15 серпня.

У Полтавській області 14 та 15 серпня мешканців кількох населених пунктів попереджають про графіки відключення світла, пише Politeka.net.

Споживачам, чиї адреси потрапили до графіка відключення світла у Полтавській області на 14 та 15 серпня, варто заздалегідь врахувати заплановані обмеження. На час відключення рекомендується зарядити телефони, павербанки та інші необхідні електроприлади.

Найбільш тривалі обмеження 14 серпня передбачені з 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль). Зокрема, у селі Варакути без електроенергії можуть залишитися мешканці таких адрес:

Автозаводська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Також протягом 12 годин електропостачання обмежуватимуть у селі Демидівка. Планові роботи тут триватимуть з 08:00 до 20:00. До переліку потрапили будинки на вулицях:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги — 29

Також зникне електрика в селі Ковалі. Знеструмлення будуть діяти з 08:00 до 20:00 години за такими адресами:

Польова — 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37

15 серпня залишаться без електроенергії у селі Гуньки. Тут знеструмлення також заплановане на період з 08:00 до 20:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12

Луговий — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2

Кам'янський — 1, 6

Планові роботи цього дня також торкнуться села Демидівка. За визначеними адресами електроенергію відключатимуть з 08:00 до 20:00. До графіка увійшли вулиці:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Джерело: Омельницька громада.

Джерело: Омельницька громада.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: українцям почали надавати нову виплату, скільки можна отримати.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: що вже зараз у зоні нестачі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які літні українці можуть суттєво збільшити свої виплати.