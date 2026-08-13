Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 14 по 20 серпня свідчить про переважно теплий та сухий період.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 14 по 20 серпня обіцяє переважно суху погоду, поступове потепління до +31°C та лише один день із невеликим дощем, повідомляє видання Politeka.net.

У п’ятницю, 14 серпня, ранок буде ясним, однак вдень небо вкриють хмари. Температура підніметься від +12°C вранці до +22°C після обіду. Опадів не очікується.

У суботу, 15 серпня, хмарність збережеться протягом більшої частини дня. Вночі стовпчики термометрів покажуть близько +13°C, удень — до +23°C. Увечері небо почне прояснюватися.

Неділя стане теплішою. 16 серпня вночі очікується +15°C, зранку — близько +21°C, а вдень повітря прогріється до +28°C. Перша половина доби буде ясною, після обіду можливе збільшення хмарності. Дощів не прогнозують.

У понеділок, 17 серпня, Харків чекає справжнє літнє тепло. Температура становитиме близько +18°C уночі, +24°C вранці та до +31°C вдень. Небо залишатиметься ясним, істотних опадів не передбачається.

18 серпня зранку буде сонячно, але пізніше хмари закриють небо. Вдень повітря прогріється до +31°C, увечері температура знизиться до +24°C. Імовірність опадів залишатиметься низькою.

Найбільш волога погода очікується у середу, 19 серпня. Протягом дня буде похмуро, а після обіду можливий дрібний дощ. Температура сягне +28°C, вранці прогнозують близько +22°C.

У четвер, 20 серпня, ситуація зміниться. Синоптична картина передбачає ясне небо без опадів. Вночі буде близько +18°C, удень — до +28°C.

Отже, прогноз погоди в Харкові на тиждень з 14 по 20 серпня свідчить про переважно теплий та сухий період. Найспекотнішими днями стануть 17–18 серпня, коли температура підніметься до +31°C, а найбільша ймовірність дощу припаде на 19 число.

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