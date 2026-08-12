Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 13 серпня будуть тривати довгий час.

Українців попередили про графіки відключення світла, що було введено у Дніпропетровській області на 13 серпня, пише Politeka.net.

У Дніпропетровській області частину споживачів попередили про тимчасові перерви в електропостачанні 13 серпня 2026 року. Причиною стануть планові роботи на електромережах. У деяких населених пунктах світла не буде до десяти годин.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 13 серпня будуть тривати у селі Губиниха електропостачання планують обмежити з 08:00 до 18:00. Знеструмлення стосуватиметься таких адрес:

Річкова — 101, 102, 104, 105, 107, 108, 108/А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 172, 180, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Шевченка — 14

Тривалі обмеження очікуються і в селі Радушне. Тут роботи заплановані з 08:00 до 18:00, а до графіка потрапили такі вулиці:

Будівельна — 1-9, 11-23, 48

Весела — 1-7, 9-16

Вільна — 1-7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 11/2, 12-25, 27-37 (непарні)

Клубна — 24, 42

Лікарняна — 9, 9А, 10-20, 20А, 21, 23

Мєндєлєєва — 31, 33, 35

Молодіжна — 1-6, 8-10

Південна — 1-7, 7А, 8-15

Шкільна — 1, 1А, 4, 6, 15

Щаслива — 3, 5-10, 12, 14

У селі Червона Колона електропостачання буде обмежене з 08:00 до 18:00. Тимчасово без світла можуть залишитися мешканці будинків за такими адресами:

Заводська — 3-9 (непарні), 13-27 (непарні), 31-45 (непарні), 49-57 (непарні)

Набережна — 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50

У селі Хащеве планові роботи триватимуть із 08:00 до 19:00. До переліку адрес увійшли:

Калиниченка — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19/А, 2, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/А, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 9

Калініченко — 1, 8,

Нова — 1, 2, 3, 4, 4/А, 5, 5/Б

Овчаренка — 10, 11, 9

Ще одна група споживачів потрапила до графіка в селі Вільне. Тут електроенергію планують відключити з 08:00 до 20:00. Обмеження стосуватиметься таких будинків:

Сонячна — 10, 15, 18/А, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 59.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як саме було піднято ціни.

Також Politeka повідомляла, Пенсіонерам у Дніпропетровській області доступна доплата: хто може розраховувати на щомісячну виплату.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка проблема знову турбує жителів.