З'явилося попередження про багатогодинні графіки відключення світла у Черкаській області на 14 серпня.

Графіки відключення світла триватимуть через планові та профілактичні роботи у Черкаській області, що заплановані на 14 серпня, пише Politeka.net.

Мешканцям будинків, які опинилися у графіку відключення світла у Черкаській області на 14 серпня, рекомендують заздалегідь врахувати запланований період знеструмлення під час планування домашніх справ та роботи. Перед початком відключення також варто зарядити телефони, павербанки й інші необхідні електронні пристрої.

За даними «Черкасиобленерго», вимикатимуть електрику в селі Домантове. Знеструмлять будинки з 8 до 17 години за такими адресами:

М. Грушевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/дача, 16

Перемоги — 21, 23, 50, 52

Криворучка — 56

Т. Шевченка — 81, 83, 85, 87, 89, 91

Крім цього, села Піщане також чекають нові обмеження. З 08:00–17:00 години триватимуть знеструмлення за адресами:

пров. Старопоштовий — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Р. Шеремета — 100, 100/а, 100/б, 100/в, 104, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134

Також обмеження будуть діяти в селі Гладківщина. Електропостачання зникне з 8 до 17 години на наступних вулицях:

Т. Шевченка — 1, 4, 28, 49, 59, 61, 63, 65

Центральна — 2, 3, 4, 4/а, 5/дача, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 66, 77, 78, 79, 86, 88, 91, 92, 94, 96, 103, 105, 107, 109, 110, 114, 115, 123, 128, 129, 130, 134, 136/а, 138, 140, 142, 143, 147

пров. Т. Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Миру — 2, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7.

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