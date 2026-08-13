Для завершення можна додати: Актуальну інформацію про умови та порядок процедури жителі регіону можуть уточнити, якщо Перерахунок пенсії в Одеській області вже став для них актуальним.

Перерахунок пенсії в Одеській області може відбутися раніше чергової індексації, якщо після призначення виплати людина продовжила офіційно працювати та накопичила необхідний страховий стаж, передає Politeka.

Для такого перегляду є дві основні підстави. Перша — після призначення пенсії або попередньої зміни її розміру громадянин набув щонайменше 24 місяці стажу.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Інший варіант діє, якщо від попереднього призначення чи перерахунку минуло два роки. У такому разі право може виникнути навіть тоді, коли додатковий стаж становить менше 24 місяців.

Розмір майбутнього підвищення для кожного отримувача визначають індивідуально. На нього впливають тривалість роботи після виходу на пенсію та офіційний заробіток, з якого сплачувалися внески.

Чи треба подавати заяву

У більшості випадків Пенсійний фонд проводить перегляд виплат працюючим громадянам автоматично. Водночас за наявності необхідних умов людина може звернутися самостійно, не чекаючи наступного планового процесу.

Перед поданням документів варто перевірити, чи роботодавець офіційно оформлював трудові відносини та сплачував ЄСВ. Також потрібно переконатися, що відомості про страховий стаж і внески внесені до відповідного реєстру.

Переглянути ці дані можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. Це допоможе встановити, чи вже з’явилося право на зміну щомісячної суми.

Що впливає на розмір доплати

Саме накопичення додаткових місяців роботи не гарантує однакового результату. Під час розрахунку враховують стаж, отриманий після призначення виплати, а також заробіток, із якого здійснювалися страхові відрахування.

Отже, чим тривалішою була офіційна зайнятість і чим вищим залишався підтверджений дохід, тим відчутнішим потенційно може бути збільшення.

Мешканцям Одещини, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати, варто періодично перевіряти накопичений стаж та інформацію про внески, щоб своєчасно скористатися передбаченим механізмом.

Актуальну інформацію про умови та порядок процедури жителі регіону можуть уточнити, якщо Перерахунок пенсії в Одеській області вже став для них актуальним.

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