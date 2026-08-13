Графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 серпня вводять через планові та профілактичні роботи.

У Запоріжжі на 14 серпня заплановані багатогодинні графіки відключення світла за десятками адрес, повідомляє Politeka.net.

Через проведення планових робіт на електромережах вводять графіки відключення світла у Запоріжжі на 14 серпня. Енергетики проводитимуть необхідні технічні роботи, тому мешканцям будинків, які потрапили до переліку, варто заздалегідь врахувати можливу перерву в електропостачанні.

За інформацією «Запоріжжяобленерго», знеструмлення триватиме з 09:00 до 15:00. У цей час електроенергію тимчасово відключатимуть за окремими адресами:

Арочна — 23, 25, 25Б, 27–37, 39, 41, 43

Вербова — 17Б, 19–37, 39, 18, 20–38

Шевченка — 43–55, 54–64

Крім того, у п'ятницю, 14 серпня, частину споживачів очікують більш тривалі обмеження — з 09:00 до 17:00. До відповідного переліку увійшли будинки за такими адресами:

Аматорська — 40, 46

Дмитра Вишневецького (Ладозька) — 40, 40А п. 3–4, 40 п. 1–2, 40А, 40А п. 1–2, 40А п. 3–4

Зачиняєва — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Компресорна — 34

Насосна — 15, 17

Павлокічкаська — 46, 48, 49, 51

Посадочна — 29А, 33

Професора Толока (Маршала Чуйкова) — 33 п. 1–3

Товариська — 56–58, 58, 58 п. 1–2, 58 п. 3–5, 58–60, 60, 60 п. 1–3, 60 п. 4–6, 60 п. 7–8, 60/1

Фільтрова — 14, 2

Ще одна група абонентів матиме інший графік. Для них перерва в електропостачанні триватиме з 09:00 до 16:00. Обмеження стосуватимуться мешканців за такими адресами:

Авіаторів (Волгодонська) — 1–13, 15–33, 16–34, 2–14, 3, 5

Алюмінієва — 2

Виробнича — 62–66, 68, 70–82

Залізна — 1–29, 2–30

Запоріжсталівська — 1–9, 2–20

Запрудна (Прудова) — 1–19, 2–18, 20

Івана Богуна — 12–16, 13–49, 18А, 18–50, 51–67, 52, 54, 69, 71, 71А

Капустяна — 1–25, 2–26, 27А, 29–39, 28–38

Кибальчича — 1–51, 2–54

Клінічна — 1–7, 11, 2–8

Коксобудівна — 1–23, 2–22, 24–30, 25–37

Комбінатська — 1–9, 2–8

Леоніда Жаботинського — 49

Мартенівська — 1–9, 2–12

Молочна — 1–7, 7А, 2–10, 12

Незалежної України — 37, 39А, 39Б, 39В

Нова — 1–29, 2–24

Олексія Поради (Димитрова) — 39, 41, 43, 45, 49, 49А, 51, 53, 53А

Подорожня (Путійська) — 1–7, 2–8

Почаївська (Смоленська) — 1–37, 2–52

Прокатна — 1–21, 2–20

Профспілкова — 1–17, 4–12

Радісна — 1, 12–16, 16Б, 20–44, 44А, 2, 4А, 3, 5, 6, 8А, 10

Раєвського — 1

Рубіжна (Тверська) — 48–54, 55–61, 56–66, 63–71

Харчова — 26, 28, 28А, 30–42

Хлібна — 1–27, 29А, 2–20, 24–28, 28А, 28Б

Чавунна — 1–25, 2–20, 22, 22А, 24, 26–44, 46, 29–37, 39, 41–55

Якова Новицького — 10

просп. Соборний — 145, 145В

пров. Гурзуфський — 22А, 24, 26, 23, 25

пров. Збройовий — 1–7, 2–8

пров. Орликів — 1–29, 2–32

пров. Ямський — 1, 3, 10–38, 2–8, 5–33

СТ Абразивщик — 1.

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