Українців попередили про планові графіки відключення світла у Полтавській області на 13 серпня.

У зв'язку з плановими роботами введено графіки відключення світла у Полтавській області на 13 серпня, пише Politeka.net.

У Полтавській області мешканців окремих населених пунктів попереджають про графіки відключення світла 13 серпня 2026 року. Обмеження пов'язані з проведенням запланованих робіт на електромережах.

У четвер, 13 серпня, електропостачання за окремими адресами планують обмежити з 08:00 до 20:00. У селі Гуньки без електроенергії у цей період можуть залишитися мешканці таких будинків:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2

пров. Кам'янський — 1, 6

У четвер, 13 серпня, планові роботи продовжаться в селі Крамаренки. Електропостачання тимчасово припинять з 08:00 до 20:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Тараса Шевченка — 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28А, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50А, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134А, 138, 142, 146

Також планове знеструмлення цього дня передбачене у селі Демидівка. Тут електроенергію відключатимуть з 08:00 до 20:00. До переліку потрапили:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Ще одне планове відключення заплановане у селі Литвиненки. Тут електроенергії не буде з 08:00 до 20:00. До графіка увійшли будинки на двох вулицях:

Переможців — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29А, 30, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77

Польова — 3, 7.

Джерело: Омельницька Громада

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