Українців попередили про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 14 серпня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 14 серпня будуть тривати багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

Тривалість відключень відрізнятиметься залежно від населеного пункту та конкретної ділянки мережі. Тому мешканцям будинків, які потрапили до переліку, варто заздалегідь ознайомитися з графіком відключення світла у Кіровоградській області на 14 серпня та підготувати необхідні пристрої до можливої відсутності електроенергії.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 14 серпня, у селі Гутницька електропостачання за низкою адрес буде обмежене з 09:00 до 17:00. У цей період без світла можуть залишитися мешканці таких будинків:

Лісова — 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 41, 6, 7, 8

Партизанів України — 13, 5, 6, 9

Центральна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 34, 38, 4, 42, 44, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9

Також планові роботи заплановані в селі Гайдамацьке. Тут електроенергію за визначеними адресами відключатимуть у проміжку з 09:00–17:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Центральна — 167, 169, 171, 173, 175, 177, 181, 185, 187, 193, 204, 206, 208, 214, 220, 224, 226, 228

Південна — 2

У п’ятницю, планові роботи на електромережах продовжаться в населеному пункті Кримки з 09:00–18:00 години. Відповідно, мешканцям окремих адрес варто підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії:

Затишний — 2

Шкільна — 11, 12, 5, 6, 7, 9

Тараса Шевченка — 1, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 2, 22, 3, 33, 4, 5, 7, 8

Прикордонна — 10, 11, 13, 16, 17, 2, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Чернявського — 1

Вишнева — 1, 14, 18, 19, 24, 25, 3, 5, 6, 7

Крім того, планові обмеження електропостачання передбачені в населеному пункті Бобринець. Там електроенергію за визначеними адресами планують відключити з 09:00 до 16:00:

Ганни Дмитрян — 75, 83

пров. Червоного Хреста — 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Патріотична — 110, 114, 118, 118А, 120, 120А, 120 А, 127, 129, 129А, 131, 133, 139, 141, 151, 155

Учасників АТО — 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 122Б, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 59, 66, 67, 68, 70, 70А, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 96А, 97, 98, 99

Шумілова — 69, 73, 77, 81, 82, 83, 86, 88, 90

Ліквідаторів ЧАЕС — 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42А, 43, 43А, 44, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63

пров. Зарічний — 11, 12, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 33, 33А, 35, 37, 37А, 5, 6, 7, 8

пров. Береговий — 61, 63, 73

Тараса Шевченка — 102, 110, 116, 117, 117 корп. А, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 124А, 124В, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 134А, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 161, 165, 165А, 167

Базарна — 150, 150А, 152, 154, 154А, 158, 160, 162, 164, 166, 166А, 168А, 191, 193, 195, 197, 199, 200, 203, 205, 207, 209

пров. Кропивницького — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 40, 42, 44, 46

Володимира Великого — 100, 101, 102, 102А, 109, 109А, 110, 114, 116, 120, 121, 125, 129, 131, 133, 137, 88, 94, 96, 98, 99.

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