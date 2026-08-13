У Дніпропетровській області на 14 серпня 2026 року заплановані довготривалі графіки відключення світла, повідомляє видання Politeka.net.

Через проведення планових робіт на електромережах мешканці окремих населених пунктів залишаться без світла на кілька годин. У деяких випадках тривалість перерви сягатиме 11 годин. Енергетики проводитимуть необхідні технічні роботи на окремих ділянках мережі. Через це введено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 серпня.

Обмеження заплановане у місті Тернівка. Тут електропостачання відключать з 08:00 до 19:00. До графіка потрапили такі вулиці:

Благодатна, Богуна Івана, Весняна, Вознесенська, Зарічна, Затишна, Зіркова, Ігоря Петрова, Калинова, Ковальська, Котляревського Івана, Олега Кошового, Лозова, Мальовнича, Медова, Набережна, Осіння, Полтавська, Престольна, Приточилівка, Сергія Маркова, Спортивна, Тичини, Тичини Павла, Троїцька, Лесі Українки, Івана Франка, Харківська, Героїв України, Дніпровська, Маркова, Маяковського, Перемоги, Польова, Сковороди Григорія, Степова

У селі Жовте планове знеструмлення також триватиме протягом десяти годин — з 11:00 до 18:00. Без електроенергії тимчасово можуть залишитися мешканці таких адрес:

Цементників — 1–7, 10, 11, 13, 14, 51, 53, 256, 269

Ще період без електроенергії передбачений у селі Червона Колона. Там роботи триватимуть з 11:00 до 18:00. До переліку потрапили адреси:

Заводська — 3–9 (непарні), 13–27 (непарні), 31–45 (непарні), 49–57 (непарні)

Набережна — 1–9, 11–23, 25–33, 36, 39, 43–50

Крім цього, тривале обмеження 14 серпня очікується у селі Губиниха. Тут електропостачання планують припинити з 08:00 до 18:00, тобто на 10 годин. Графік стосується таких адрес:

Річкова — 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 108/А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 152, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 172, 180.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Тернівська міська військова адміністрація

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