В Ровенской области множество украинцев промышляют незаконной добычей янтаря

Как передает Politeka.net , соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Проблема незаконной добычи янтаря в Украине существует уже более пяти лет. Несознательные украинцы в попытках заработать вредят не только окружающей среде, но и бюджету страны.

Несмотря на визит президента Владимира Зеленского в Ровенскую и Житомирскую области, где нелегальная добыча янтаря процветает, ситуация остается почти такой же, как и прежде.

На кадрах, которые появились в сети видно, что огромное количество людей с сачками и другими приспособлениями просто облепили небольшой водоем.

"Нет, это не дикая Африка. Это безнадежная Украина, Ровенская область и местные дикари, которые добывают янтарь методами 18-го века, уничтожая экосистему своего же региона. И после этого вы скажете, что их не довела до этого власть?!", - говорится в подписи к ролику.

Янтарь и варвары Нет, это не дикая Африка. Это безнадежная Украина, Ровенская область и местные дикари, которые добывают янтарь методами 18-го века, уничтожая экосистему своего же региона. И после этого вы скажете, что их не довела до этого власть?! Это что? Пережитки «совка» или веяние современности и «гидности»??! Тогда я славлю тот «совок», а не нынешнюю «патриотическую» долбанную политику... Gepostet von Александр Ржавский am Dienstag, 16. Juni 2020

Ранее в сети показали последствия нелегальной добычи янтаря на Волыни.

На кадрах – уничтоженный лес и огромные мертвые площади, следы от мотопомп, свежие лунки, из которых вымывали янтарь, а вся территория больше напоминает не зеленую Волынь, а Олешковскую пустыню на Херсонщине.

Напомним, Зеленскому показали главную экологическую катастрофу Украины с высоты.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла 70 млрд долларов.

Также Politeka писала, что находка в кусочке янтаря ошарашила ученых.



