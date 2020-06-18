В Ровенской области множество украинцев промышляют незаконной добычей янтаря

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
 
Проблема незаконной добычи янтаря в Украине существует уже более пяти лет. Несознательные украинцы в попытках заработать вредят не только окружающей среде, но и бюджету страны.
 
Несмотря на визит президента Владимира Зеленского в Ровенскую и Житомирскую области, где нелегальная добыча янтаря процветает, ситуация остается почти такой же, как и прежде.
 
На кадрах, которые появились в сети видно, что огромное количество людей с сачками и другими приспособлениями просто облепили небольшой водоем.

"Нет, это не дикая Африка. Это безнадежная Украина, Ровенская область и местные дикари, которые добывают янтарь методами 18-го века, уничтожая экосистему своего же региона. И после этого вы скажете, что их не довела до этого власть?!", - говорится в подписи к ролику.

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Янтарь и варвары

Нет, это не дикая Африка. Это безнадежная Украина, Ровенская область и местные дикари, которые добывают янтарь методами 18-го века, уничтожая экосистему своего же региона. И после этого вы скажете, что их не довела до этого власть?! Это что? Пережитки «совка» или веяние современности и «гидности»??! Тогда я славлю тот «совок», а не нынешнюю «патриотическую» долбанную политику...

Gepostet von Александр Ржавский am Dienstag, 16. Juni 2020

Ранее в сети показали последствия нелегальной добычи янтаря на Волыни.

На кадрах – уничтоженный лес и огромные мертвые площади, следы от мотопомп, свежие лунки, из которых вымывали янтарь, а вся территория больше напоминает не зеленую Волынь, а Олешковскую пустыню на Херсонщине.

Напомним, Зеленскому показали главную экологическую катастрофу Украины с высоты.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла 70 млрд долларов.

Также Politeka писала, что находка в кусочке янтаря ошарашила ученых.