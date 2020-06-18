В Ровенской области множество украинцев промышляют незаконной добычей янтаря
"Нет, это не дикая Африка. Это безнадежная Украина, Ровенская область и местные дикари, которые добывают янтарь методами 18-го века, уничтожая экосистему своего же региона. И после этого вы скажете, что их не довела до этого власть?!", - говорится в подписи к ролику.
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Ранее в сети показали последствия нелегальной добычи янтаря на Волыни.
На кадрах – уничтоженный лес и огромные мертвые площади, следы от мотопомп, свежие лунки, из которых вымывали янтарь, а вся территория больше напоминает не зеленую Волынь, а Олешковскую пустыню на Херсонщине.
Напомним, Зеленскому показали главную экологическую катастрофу Украины с высоты.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла 70 млрд долларов.
Также Politeka писала, что находка в кусочке янтаря ошарашила ученых.