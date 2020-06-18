После введенных правительством ослаблений карантина в Украине продолжает стремительно расти количество зараженных

За последние сутки в стране 829 новых случаев китайского вируса. Уже через 4 дня в некоторых областях Украины могут ввести жесткий карантин. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе совместного брифинга с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Ляшко подчеркнул, если украинцы не будут придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации Минздрава о социальном дистанцировании, масках и чистых руках - цифры будут расти вместе с мерами ужесточения карантина.

Также по словам Ляшко, по состоянию на сегодня в Украине 132 000 людей заражённых коронавирусом, из них официально подтверждено только 32 234.

Из «оптимистических прогнозов», главный санитарный врач рассказал о смертности. На данный момент цифра составляет 966, но к концу года она будет около 4000 смертей.

Ранее мы сообщали, Ляшко заявил, что украинцы перестали соблюдать меры предосторожности, поэтому произошел скачок заболеваемости.

"Мы видим значительные нарушения, как перевозчиками, так и другими организациями. На каждом шестом объекте, который проверяют инспекторы Госпродпотребслужбы, есть те или иные нарушения", - уточнил Ляшко, добавив, что в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, местные органы власти должны принять соответствующие меры.

По последним данным показатель инцидентности превышен в следующих областях: Волынской, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Закарпатской и Киеве.

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