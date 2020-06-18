В Украине не нужно вводить квоты не украинский язык

Как передает Politeka.net, такое мнение выразил комик Владимир Данилец в интервью «112 Украина» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам артиста, в Украине проводится не правильна языковая политика.



"В Украине такого никогда не было, чтобы запрещали говорить на том или ином языке. Даже фашисты не запрещали говорить по-русски или по-украински", - отметил комик.

Также он уверен, что "внедрение украинского языка" никому в стране не нужно.

"Нам все время рассказывают, какой плохой был СССР. А вы (Украина -ред.) еще хуже – забираете у людей даже язык. Не даете слушать музыку, какую хотят, не слушать юмор, артистов своих гнобите, выгоняете из страны. Внедряете в украинский язык какие-то странные, никому не понятные слова. Квоты нужны только тем, кто эти квоты вводит. Народу они не нужны", - уверен артист.

Ранее писатель Лесь Подервянский высказался о роли российского языка в Украине

По его словам, единственная функция, которую имеет русский язык в Украине - это удобство.

А вот Павло Зибров придерживается другого мнения.



По его словам, нет ничего страшно в том, что украинцы разговаривают на русском.



"Не нужно делать в Украине проблем на фоне двуязычия. Так людей воспитала действительность, нет смысла их переучивать. Несмотря на все, они остались жить в государстве, никуда не делись. Русскоязычные нормально воспринимают украиноязычный материал и наоборот", - уверен певец.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.







