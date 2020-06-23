Собственники холдинга StarLightMedia предложили супруге председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко уволиться с работы «по собственному желанию» в связи с политической позицией и взглядами ее мужа.

Об этом Оксана Марченко рассказала в интервью Стране.

«Однажды ко мне домой приехал Владимир Бородянский, который тогда был руководителем StarLightMedia, и предложил мне уволиться по собственному желанию. Он приводил много аргументов, но в целом все сводилось к тому, что я стала неугодной. Они хотели избавиться от меня любой ценой» – утверждает телеведущая.

Марченко убеждена, что данная инициатива владельцев StarLightMedia связана с принципиальной позицией по важным политическим вопросам ее мужа – народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Это все из-за Виктора Медведчука, как и в случае с проектом «Танцы со звездами». Это была дискриминация меня, как жены, из–за политической позиции и взглядов мужа. Собственники холдинга сыграли в этом не последнюю роль. События пришлись как раз на то время, когда в Украине усилился разгул национал-радикалов, нагнеталась ненависть к так называемым «врагам народа» в нашем лице. Собственники холдинга решили, что проще принести меня в жертву, чем оправдываться. На «Танцах со звездами» собственники каналов тоже за счет меня решали свои вопросы по дискредитации моего мужа. Хотела бы написать большими буквами, чтобы до всех этих деятелей дошло: Виктор – патриот Украины, я всегда буду его поддерживать, сколько бы грязи на нас не выливалось», – заявила Оксана Марченко.

Телеведущая сообщила также, почему ее попросили покинуть СТБ.

«Там я несла добрый, положительный фон для нашей семьи. Я всем помогала, всех поддерживала. Семья финансово участвовала в жизни многих конкурсантов «Україна має талант» и Х-фактора, просто мы это никогда не афишировали. А создавать положительный имидж жене Медведчука вообще не входило ни в чьи планы, тем более сторонников Сороса. И когда возникла такая ситуация, то никакие мои заслуги перед телеканалом уже не работали. Так что я не ушла с СТБ — меня «ушли», – разъяснила Оксана Марченко.