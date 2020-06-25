Певица Руслана Лыжичко оценила идею украинизации страны

Как передает Politeka.net, свое отношение к этому вопросу она высказала в эфире "Свобода слова" еще в 2017 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Певица вспомнила время, когда Краматорск еще не был оккупирован и там люди не проявляли негативного отношения к Украине.

"Я против слова "украинизация". Когда-то в свое время была русификация, и нам навязывали культуру. Украина слишком сильная, чтобы ее задушить", - отметила она.

По ее словам, вместо украинизации стране нужна культурная революция.

"Все люди сейчас стремятся получить новый образ Украины, чтобы себя идентифицировать не только с вышиванками. Мне не хватает культурной революции. Давайте снимем с себя шаровары", - предложила Руслана.

Также ранее сообщалось, что украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский жестко прошелся по русскоязычным украинцам.

По мнению телеведущего русскоязычные украинцы, которые за 29 лет независимости не перешли на государственный язык, фактически являются россиянами.

По его словам, быть или не быть украинцем – сознательный выбор каждого. Актер рассказал, что он тоже вырос в русскоязычной семье, но он поступил иначе и сделал свой сознательный выбор, разговаривая на украинском.

Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.

Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.