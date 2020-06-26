Бывшие военные и помощники чиновников Михаил Романяк и Виталий Михайлюк, прикрываясь знакомствами в высших эшелонах власти, представляются как переговорщики с чиновниками и правоохранителями и за крупные гонорары предлагают свои услуги в «решении» проблем.

Об этом в своем расследовании, опубликованном на ресурсе ОРД рассказывает журналист Сергей Звягинцев, передает "From.ua".

Как утверждают эксперты, каждая услуга оценивается в сотни тысяч долларов, что уже сделало фигурантов журналистского расследования теневыми олигархами.

При этом, по данным журналиста, проблемы, возникающие у бизнеса, преступники накануне сами же и создают. В материале говорится, что они действительно имеют связи и влияние и используют их, организуя уголовные и административные дела против компаний или их руководителей с привлечением контролирующих органов и судов. На поверку Михаил Романяк («МихМих») и Виталий Михайлюк являются не переговорщиками, а вымогателями, которые кошмарят стабильно работающий бизнес, если у того нет «крыши», отмечается в материале.

«У вас есть проблема? Ищите «МихМиха» и его партнера… У вас нет проблем? Тогда они вам их создадут… Вы внезапно узнаете, что являетесь фигурантом уголовного дела. Скорее всего, ваш бизнес идет вполне удачно (но не всегда чисто, как это бывает). При этом мощной и надежной политической или правоохранительной «крыши» у вас нет либо она утратила свою актуальность. То есть, вы успешны и не защищены… Конечно, вам закроют ваш вопрос… За четверть вашего бизнеса. Не нравится? Ну, тогда – за треть. Опять что-то не так? – отдадите все, только б вас не трогали»,- раскрывается в материале схема работы преступников.

По информации журналиста, Михаил Романяк и Виталий Михайлюк уже неоднократно использовали эту схему, успев нанести вред многим предприятиям. На данный момент, как утверждается в материале, они сосредоточили внимание на компаниях аграрного сектора. По данным автора, они «заряжают» суды и контролирующие и проверяющие органы. Те направляют на предприятия проверки по надуманным поводам, блокируют работу компаний абсурдными судебными решениями и постановлениями.

«Цель одна: принудить к «сотрудничеству», которое обещает решалам немалый доход»,- делает вывод автор материала.

Сергей Звягинцев сообщает, что в распоряжении СМИ попало множество важных данных, раскрывающих схему вымогателей, и надеется, что преступной деятельностью вымогателей заинтересуются правоохранительные органы.