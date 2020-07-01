Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный раскрыл причины паводков на Прикарпатье

Об этом он пишет на своей странице в сети Facebook, передает "Знай".

Приводим слова автора без комментариев:

Нынешние наводнения на Западе Украины оценивают как более катастрофические, чем рекордные паводки 2008 года. Только на Прикарпатье стихия разрушила и повредила более 700 км дорог и почти 200 мостов, уничтожила более 4 тысяч метров берегоукрепления, подтопила свыше 10 тысяч жилых домов, привела к гибели людей.

Причин паводков несколько.

Во-первых, это застройка пойм и прибрежно-защитных полос. Водным кодексом Украины запрещено строительство ближе 25 м на малых реках, ближе 50 м – на средних, ближе 100 м – на крупных. Если уклон более 3%, то расстояние удваивается.

Во-вторых, это незаконная и законная вырубка лесов. Проблему составляют и сплошные санитарные рубки. Деревья выполняют функцию природного барьера, впитывая часть воды во время сильных осадков. Если в местности много деревьев, то реки наполняются не так быстро, что позволяет избежать разрушительных потоков воды. Но такое большое количество осадков лес бы не сдержал. Рубки – одна из причин, но не главная.

Сейчас СБУ расследует причины разрушительных наводнений на Западной Украине по статье «Экоцид». Расследование касается возможной бездеятельности должностных лиц различных органов власти, ответственных за природоохранные мероприятия, а также незаконное ведение хозяйства. Продолжаются первоочередные следственные действия. Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Госэкоинспекция за последние пол года провела более 400 проверок, связанных с вырубкой леса, насчитала убытков более 135 миллионов гривен. Это официальные цифры незаконных рубок, подтверждены документами и фактами. Все эти данные передавались в прокуратуру. Надеюсь, они также будут приобщены к настоящему расследованию, а лица, которые зарабатывают на вырубке леса, будут наказаны.